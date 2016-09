Füchse feiern Familientag Am Sonntag spielen die Weißwasseraner gegen Rosenheim. Zuvor wird schon den jungen Eishockey-Fans viel geboten.

Bild des Vorbereitungsspiels der Füchse vom 12. August . © André Schulze

Weißwasser. Am Sonntag verwandelt sich die Fläche vor der Eisarena in ein Familienparadies. Das teilt Füchse-Sprecher Andrea Friebel mit. Ab 15 Uhr startet der große Familientag zum Heimspiel gegen Rosenheim.

Neben einer Riesenrutsche, einer Hüpfburg und dem Torwandschießen, gibt es für die Jüngsten auch eine Bastelstraße. Der Verein Eissport Weißwasser wird auch vor der Eisarena vertreten sein und laut Friebel junge Eishockey-Fans für den schnellsten Mannschaftsport der Welt begeistern.

Bis etwa 16.30 Uhr wird das bunte Programm vor der Eisarena gehen. Danach beginnt die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Rosenheim, das gegen 17 Uhr beginnt.

An diesem Tag zahlen Kinder bis 14 Jahre nur vier Euro für einen Stehplatz und fünf Euro für einen Sitzplatz. Dieses Angebot ist aber auf bestimmte Blöcke begrenzt. Karten dafür können nur über die Geschäftsstelle erworben werden oder falls noch vorhanden, an der Abendkasse. Außerdem bietet die Geschäftsstelle auch den Service an, dass auswärtige Füchse-Fans ihr Wunschticket telefonisch unter der 03576-4049900 reservieren können. (szo)

