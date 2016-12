Füchse feiern ein Sechs-Punkte-Wochenende Nach dem Ausgleich der Gastgeber schlägt diesmal der Mittelstürmer der dritten Reihe zu.

Füchse-Stürmer Jeff Hayes ist dem Weißwasseraner Top-Scorer Dennis Swinnen dicht auf den Fersen. Der Kanadier hat in seinen bisherigen Spielen mehr als zwei Scorerpunkte pro Spiel erzielt, ist damit der momentan beste Scorer der gesamten Liga. Er führt nur deshalb nicht die Statistiken an, weil er zu Beginn der Saison wegen einer Verletzung zehn Spiele gefehlt hatte. Auch in Bad Nauheim traf Hayes wieder. © Thomas Heide

Die Lausitzer marschieren weiter in Richtung direkte Qualifikation für die Playoffs, An diesem Wochenende gelang den Weißwasseranern die Optimalausbeute von sechs Punkten, womit sie ihren fünften Tabellenplatz gefestigt und vor dem elften Platz (der erste Play-down-Platz) schon zwölf Punkte Vorsprung haben. Nach dem 4:1-Erfolg über Bayreuth am Sonntag hieß es am Sonntag nach 60 Minuten 3:2 für die Füchse in Bad Nauheim – und das völlig verdient.

Die Lausitzer Füchse begannen auch auswärts Nauheim gewohnt offensiv, setzten den Gegner sofort unter Druck – aber mit ihrem ersten ernsthaften Angriff gingen die Gastgeber in Führung. Meisinger wurde bei einem 2:1-Konter zwar abgedrängt, die Scheibe kam aber hinter das Füchse-Tor und wurde dann ins Tor bugsiert. Die Füchse protestierten zwar, dass das Tor schon aus der Verankerung gesprungen sei, bevor der Puck die Linie überquert hatte, aber Schiedsrichter Müns gab das Tor nac Ansehen des Videos. 40 Sekunden später zappelte der Puck erneut im Füchse-Tor, aber diesmal war es Torraumabseits. Dann aber übernahmen die Füchse eindeutig das Geschehen. Sie eroberten immer wieder den Puck auch schon im gegnerischen Drittel, ließen einen Spielaufbau der Gastgeber nie zu und kamen auch zu Chancen. In der ersten Überzahl traf Hayes im Nachsetzten aus spitzem Winkel zum Ausgleich (6.). Der Treffer hatte sich zuvor bei Chancen für Swinnen und Hayes schon angedeutet. Die Füchse blieben danach überlegen, verpassten es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Die besten Chancen hatten Bohac, der vor das Tor lief und bei Schuss und Nachschuss am Bad Nauheimer Torwart scheiterte und Mücke, der in einer Überzahl das Torgestänge zum Klingen brachte. Als in den Schlussminuten des ersten Drittels die Füchse zweimal hintereinander Überzahl hatten – 21 sogar doppelte – ließen die Füchse diesen Vorteil aber ganz schwach spielend verstreichen.

Im Mitteldrittel wurden die Gastgeber etwas besser. In den Mittelpunkt rückte aber immer mehr der ausgesprochen kleinlich pfeifende Schiedsrichter, der viel Strafen verteilte. Die Füchse hatten erneut die besseren Chancen. Swinnen schaffte dann das 1:2, als er in Überzahl allein vor Torwart Rämö auftauchte, den Puck aus spitzem Winkel aber vorbeischoss, ihn wiederbekam und er ihn hinten um das Tor laufend versenkte (39.).

Im Schlussdrittel geriet der sich steigernde Füchse-Torwart Franzreb (ließ relativ viel nach vorn prallen) mehr in den Mittelpunkt. Beim 2:2 war er allerdings machtlos. Die Gastgeber schossen in Überzahl von der Blauen Linie, Franzreb war die Sicht versperrt. Den Abpraller versenkte Dineen unter den Schonern von Franzreb hindurch im Tor. Die Füchse wirkten nicht geschockt, spielten weiter nach vorn. Mücke hatte eine gute Chance aus zentraler Position, Götz verfehlte mit einem Nachschuss den langen Pfosten um Zentimeter, Auf der anderen Seite zeichnete sich Franzreb gegen Meisinger und Dineen aus. Der letztlich spielentscheidende Treffer gelang Marius Schmidt, dem Mittelstürmer der dritten Reihe. Er bekam den Puck in zentraler Position, überlegte nicht lange und zog aus zehn Metern Richtung Tor ab. Die Scheibe schlug unter der Latte ein (51.). Es bleib zwar noch genügend Zeit für die Bad Nauheimer, aber die schafften es nicht mehr, Torgefahr zu erzeugen, und als Swinnen knapp drei Minuten vor Schluss noch eine Strafe für die Gastgeber herausholte, war das Spiel entscheiden.

EC Bad Nauheim – Lausitzer Füchse 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

1:0 Andreas Pauli 1:56 (Assist: Alanov, Meisinger)

1:1 Jeff Hayes 5:52 (Überzahl, Swinnen)

1:2 Dennis Swinnen 38:18 (Überzahl, Ostwald )

2:2 Nick Dineen 43:54 (Überzahl, Krestan)

2:3 Marius Schmidt 50:23 (Lüsch, Fischer)

EC Bad Nauheim

Tor: Rämö

Verteidigung: Gerstung, Kohl, Ketter, Hofland, Götz, Kranjc

Sturm: Pauli, Rajala, Aab, Lange, Alanov, Frosch, Pauker, Pfänder, Krestan, Dineen, Meisinger

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Kubail – Hoffmann, Brockelt

Schiedsrichter: Cori Müns

Strafen:Bad Nauheim 14, Weißwasser 10

Zuschauer: 1 830

