Füchse erwarten ausverkauftes Haus Für das Derby gegen Dresden in der Eisarena Weißwasser sind bereits 2500 Karten verkauft.

So voll wie gegen die Eisbären Berlin im Vorbereitungsspiel soll die Tribüne auch am Sonntag werden. © André Schulze

Die Lausitzer Füchse erwarten für das anstehende Derby gegen Dresden ein volles Haus. Für die Partie am Sonntag, ab 17 Uhr, sind aktuell rund 2500 Tickets verkauft. Darüber informiert Pressesprecher Andreas Friebel. „Die Nachfrage hat in den letzten Tagen noch einmal deutlich angezogen“, berichtet er. Er empfiehlt deshalb allen Interessierten, unbedingt den Vorverkauf zu nutzen. In der Region gibt es rund 30 Vorverkaufsstellen.

In Weißwasser sind das neben der Geschäftsstelle, unter anderem auch die Agip-Service-Station, die Tourismusinformation und Lotto Kucher. Außerdem besteht die Möglichkeit, sich sein Ticket online auf etix.com zu bestellen. Präsentiert wird das Heimspiel gegen Dresden vom Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz–Niederschlesien (ZVON). Der habe sich für alle Besucher einige Überraschungen einfallen lassen, teilt Andreas Friebel mit. Die Stadionkassen öffnen am Sonntag um 15 Uhr. (SZ)

