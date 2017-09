Füchse: Erst Kinderfest – dann Favoriten ärgern Nach der Klatsche in Frankfurt können am Sonntag nur 120 Prozent Kampf und die Kinder helfen. Viele werden da sein, denn vor dem Spiel geht es auf die Hüpfburgen. Was am Wochenende sonst noch in der Region los ist? Einfach hier klicken: www.sz-veranstaltungskalender.com.

Füchse-Stürmer Anders Eriksson kommt immer besser zurecht. © Gunnar Schulze

Am Sonntag kommen die Bietigheim Steelers, Vorjahresfinalist und Vorgänger der Frankfurter, in die Eisarena nach Weißwasser. „Wir wissen, dass wir Außenseiter sind. Aber jedes Spiel fängt bei 0:0 an“, sagt Füchse-Co-Trainer Robert Hoffmann. Gegen Bietigheim hoffen die Füchse auf eine volle Eisarena. Denn am Sonntag führen die Füchse einen Familientag durch. Vor der Eisarena stehen ab 14 Uhr zahlreiche Spielgeräte zur Verfügung. Dazu gehören eine große Hüpfburg mit Rutsche, Torwand schießen und auch ein sogenannter „Heißer Draht“ darf nicht fehlen. Außerdem wird auch eine Kinderstraße mit Bastel-und Schminkmöglichkeiten aufgebaut. Und selbstverständlich schaut auch das Füchse-Maskottchen vorbei. Er wird von Wuschel begleitet, dem Maskottchen der Waldeisenbahn. Um 17 Uhr beginnt dann das Heimspiel der Füchse gegen Bietigheim. Zu dieser Partie bieten die Lausitzer Füchse stark reduzierte Eintrittskarten für Kinder und Jugendliche an. In bestimmten Blöcken zahlen Kinder und Jugendliche nur vier Euro für einen Stehplatz und fünf Euro für einen Sitzplatz. Die Tickets dafür gibt es in der Geschäftsstelle und an der Abendkasse. Diese öffnet um 15.30 Uhr. Rein sportlich wird es dann schwer aber nicht aussichtslos, gegen Bietigheim zu punkten. „Wir kennen deren Grundkonzept und wissen um ihre spielerische Klasse. Da müssen wir, wie auch in Frankfurt, 120 Prozent geben. Und so leichte individuelle Fehler dürfen nicht passieren“, sagt Hoffmann. Am Wochenende wird Jakub Kania fehlen, der unmittelbar vor dem Treffer zum 0:1 gegen Crimmitschau einen Stockschlag ins Gesicht bekommen und dabei einen Nasenbeinbruch erlitten hatte. Die Schiedsrichter hatten trotz des Blutes auf der Eisfläche auf den vorhandenen Videobeweis verzichtet, was den Unmut der Fans und der Füchse selbst nach sich zog. Im Nachhinein scheint es sowohl über die Anwendung des Videobeweises unmittelbar vor einem Tor und auch die Bewertung eines offensichtlich unabsichtlichen Stockfouls in der Liga noch Unklarheiten zu geben. Der Fußball lässt grüßen.

