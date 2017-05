Füchse-Dauerkarten sind gefragt Über 300 Saisontickets haben Fans für die Eishockeyspiele in Weißwasser vorbestellt. Doch viel Zeit ist nicht mehr dafür.

Die Lausitzer Füchse beriefen ein Sichtungscamp für potentielle Spieler für die nächste Saison ein. © André Schulze

Noch bis Ende Mai läuft die erste Phase der diesjährigen Dauerkartenaktion für die Eishockeyspiele der Lausitzer Füchse in Weißwasser. Darüber informiert Sprecher Andreas Friebel. „Bis dahin können die Besitzer einer Dauerkarte aus der alten Saison ihren Platz auch in der neuen Spielzeit sichern“, teilt er mit. Ist diese Frist erst einmal abgelaufen, geht der Platz in den freien Verkauf.

Bislang haben über 300 Dauerkartenbesitzer diese Option genutzt. Das Formular und die aktuellen Preise für die neue Saison sind im Internet zu finden. „Zu beachten ist, dass die Reservierung unbedingt an die neue Füchse-Geschäftsstelle geschickt werden muss“, so Andreas Friebel. Diese lautet: EHC Lausitzer Füchse Spielbetriebs GmbH, Straße der Kraftwerker 11, 02943 Weißwasser. An der alten Adresse am Professor-Wagenfeld-Ring 74 sind seit Freitag keine Briefkästen mehr vorhanden. Damit kommen die Bestellungen nicht mehr an“, informiert der Sprecher. (SZ)

Formular und aktuelle Preise sind hier zu finden.

