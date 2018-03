Füchse beenden Hauptrunde mit fünftem Sieg in Folge In Freiburg genügen den Füchsen ein starkes Drittel und eine konzentrierte Leistung, auch wenn einige Spieler fehlen.

Für Christian Neuert läuft es in der ersten Reihe an der Seite von Jeff Hayes und Roope Ranta immer besser. In Freiburg erzielte er seine Saisontore Nummer sechs und sieben. © Gunnar Schulze

Die Lausitzer Füchse haben das bedeutungslose letzte Hauptrundenspiel in Freiburg mit 4:2 gewonnen und damit den fünften Sieg in Folge eingefahren. Am Ende reichen 72 Punkte nicht für die Pre-Playoffs, in den Play-downs treffen ab dem 13. März auf den Tabellenletzten Bayreuth.

Es war ein Spiel, in dem es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Die Füchse hatten keine Chance mehr, sich von Platz elf zu verbessern, die Freiburger haben Platz zwölf sicher. Das war von Anfang an zu merken, an der Freundschaftsspiel-Stimmung in der Halle, aber auch an der Aufstellung der Lausitzer Füchse. So stand der 21-jährige Niklas Zoschke zum ersten Mal in seiner Karriere in einem DEL 2-Spiel im Tor, während der formstarke Maximilian Franzreb auf der Bank Platz nahm.

Anders Eriksson, der beim 3:2-Sieg gegen Bad Nauheim ein starkes Comeback nach seiner Verletzung gegeben hatte, wurde geschont. Und auch den Förderlizenzspielern Maximilian Adam, Vincent Hessler und Charlie Jahnke wurde die 800-Kilometer-Busreise nach Freiburg erspart, die auf der Hinfahrt allein elf Stunden in Anspruch genommen hatte. Ryan Warttig und Feodor Boiarchinov fehlten wie schon am Freitag. Letztlich traten die Füchse mit genau drei Reihen an, die Verteidiger Santala, Bär und Hoffmann halfen teilweise im Sturm aus.

Das erste Drittel war völlig ausgeglichen. Zunächst geriet Niklas Zoschke unter Beschuss, konnte seine anfängliche Nervosität dann schnell ablegen und hielt gut. Die Füchse kamen zu einigen guten Chancen, konnten aber zwei Überzahlspiele nicht nutzen und musste bei Kontern wachsam sein. Erst traf der Freiburger Linsenmeier unmittelbar nach einer Unterzahl bei einem Konter nur den Pfosten. In der letzten Minute des ersten Drittels war es dann aber so weit: Die Freiburger spielten einen langsamen Pass vor das Tor. Saccomani gewann das Laufduell mit Hayes, beförderte die Scheibe im Fallen ins Tor und rutschte selbst hinterher.

Das Mitteldrittel gehörte dann ganz klar den Füchsen. Schmidt hatte eine Riesenchance für die Füchse (23.), im Gegenzug Wittfoth für die Freiburger. Dann aber sorgte Daniel Kuchejda mit einer tollen Einzelleistung für den Ausgleich. Er setzte sich hinter dem gegnerischen Tor gegen zwei Gegenspieler durch und war dann mit seinem Bauerntrick zu schnell für den Freiburger Torwart Hanuljak (26.). Vier Minuten später brachte die nächste tolle Einzelleistung den 1:2-Führungstreffer für die Füchse. Diesmal schnappte sich Neuert die Scheibe im eigenen Drittel, hatte dabei viel Tempo, brachte mit einer Finte den Freiburger Fedorolf aufs falsche Bein und versenkte die Scheibe gegen die Bewegungsrichtung von Hanuljak in die lange Ecke im Tor (30.). Wenig später waren nach Strafen gegen Ranta und Federolf nur jeweils vier Spieler auf dem Eis. Den mehr Platz nutzten die Füchse zu einem stark gespielten Kontor. Hayes ließ seinen Verteidiger Aussteigen und passte vor das Tor, wo erneut Neuert zum 1:3 einschoss. Bis zur Drittelpause hatten die Füchse noch mehrere gute Möglichkeiten zum vierten Treffer.

Das Schlussdrittel war dann wieder ausgeglichener, wobei die Füchse zunächst die besseren Chancen hatten, aber am mehrfach glänzend reagierenden eingewechselten Torwart Leon Meder scheiterten. Die Gastgeber kamen durch ein Überzahltor von Dennis Meyer vier Minuten vor Schluss noch einmal heran und hatten danach eine Riesenchance zum Ausgleich, aber der eigentliche schon geschlagene Zoschke brachte den Schlittschuh noch an den Puck, den Linsenmeier am langen Pfosten ins Tor schieben wollte. 90 Sekunden vor Schluss nahmen die Gastgeber den Torwart vom Eis. Die Füchse konnten sich befreien. Zunächst verfehlte André Mücke von der Mittelline noch das leere Tor, dann aber spielten sich die Füchse bis vors Tor durch, und Kania konnte zum 2:4 einschieben. „Jetzt haben wir zwei, drei Tage frei, dann folgen harte Trainingseinheiten, bevor es in die Spiele gegen Bayreuth geht. Ich erwarte eine enge Serie“, sagte Doppeltorschütze Christian Neuert nach dem Spiel.

Statistik

EHC Freiburg – Lausitzer Füchse 2:4 (1:0, 1:3, 1:1)

1:0 Enrico Saccomani 19:17 (Assist: Airich, Wittfoth)

1:1 David Kuchejda 26:01 (Götz, Tegkaev)

1:2 Christian Neuert 29:45 (Götz)

1:3 Christian Neuert 30:54 (Hayes, Kohl)

2:3 Dennis Meyer 55:38 (Linsenmaier, Brückmann)

2:4 Jakub Kania 59:24 (Empty net, Kuchejda, Bär)

Wölfe Freiburg

Tor: Hanuljak (40:00), Meder (19:29)

Verteidigung: Rießle, Ferderolf – Brückmann, Kästle – Maly, Zib

Sturm: Saccomani, Wittfoth, Airich – Linsenmeier, Babka, Billich – Kunz, Herm, Duda – Meier, Cihak, Palausch

Lausitzer Füchse

Tor: Zoschke

Verteidigung: Kohl, Owens – Geiseler, Mücke – Kania, Santala

Sturm: Neuert, Hayes, Ranta – Hoffmann, Schmidt, Tegkaev – Bär, Kuchejda, Götz

Schiedsrichter: Roland Aumüller, Christian Oswald

Strafen:Freiburg 10, Weißwasser 6

Zuschauer: 1 276

