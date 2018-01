Füchse-Bambinis wetteifern um gläsernen Siegerpokal Am Samstag soll die begehrte Trophäe in der Glasmacherstadt Weißwasser bleiben. Spieler, Eltern und Verein sind motiviert.

Hier sind sie, die Stars vom Wochenende: Torsten Hanusch (immer mit Basecap) hat beim ersten Training des Jahres noch einmal die wichtigsten Elemente üben lassen: Schlittschuhlaufen, Stockhandling und Tore schießen. © Steffen Bistrosch

Kommenden Samstagmorgen ab acht Uhr werden insgesamt acht Teams in zwei Gruppen um den Sieg im traditionsreichen Glasmacherpokal ringen. Das Kräftemessen zweier Füchse Bambini Mannschaften der Spielgemeinschaft Weißwasser/ Niesky in den Meldeklassen I und II mit den gleichaltrigen Nachwuchsteams aus Crimmitschau, Dresden, Berlin, Bayreuth, Wolfsburg und dem Nachwuchs aus Frydlant (Tschechien) wird nach 17 Uhr mit dem Finale seinen Höhepunkt finden.

Die Siegerehrung findet dann hoffentlich nicht ohne die kleinen Füchse statt, die das letzte Mal vor nun schon sechs Jahren die gläserne Trophäe in den Händen halten konnten. 2017 errangen sie nach großem Kampf den dritten Rang. Immerhin vor den sächsischen Dauerkonkurrenten aus Dresden und Crimmitschau. Gewonnen hatte übrigens das Team aus Tremosna, die dieses Jahr nicht dabei sind, vor den Berliner Junior Eisbären. Das Teilnehmerfeld wird 2018 komplettiert von Bayreuth, hier trainiert der alte Bekannte Peter Faika die „Mini Tigers“.

Mit der Entwicklung zufrieden

Torsten Hanusch, Chefübungsleiter der kleinen Bambinis und selbst Verteidigerlegende in Diensten der Füchse, meint, dass die bisherigen Ergebnisse im Saisonverlauf Anlass zur Hoffnung geben können – zumindest erneut das Minimalziel mit dem Erreichen des Halbfinals zu schaffen. Das Weihnachtsturnier in Crimmitschau beendeten die kleinsten der Jungfüchse kürzlich mit einem einzigen weniger geschossenen Tor auf Platz zwei hinter den Nachwuchslöwen aus der sächsischen Landeshauptstadt.

Mit der Entwicklung der aktuellen Teams ist Trainer Hanusch zufrieden, der Jahrgang weise mehrere Talente auf. Manch einer könnte durchaus später eine erfolgreiche sportliche Zukunft haben. Einige Kinder aus der Laufgruppe dürfen sich für ihre guten Leistungen selber belohnen und werden bei den Kleinstschülern aushelfen. Torsten Hanusch meint, bei manchen Eltern scheint der Erwartungsdruck größer zu sein, als das bei den Kindern der Fall ist. Dennoch oder gerade deshalb werden alle die gleiche Eiszeit bekommen. Die Kinder sollen bei allem Wetteifern Spaß am Eishockey haben.

Der Glasmacherpokal in Weißwasser stellt zweifellos den Höhepunkt der Spielgemeinschaft Weißwasser/ Niesky der Altersklasse U10 im Saisonverlauf dar. Die Zuschauerresonanz ist erwartungsgemäß sehr hoch, Eltern, Geschwister, Verwandte, Freunde, ehemalige Spieler und Trainer und sogar die Profis werden in die Eisarena am Wochenende kommen.

Alle fassen mit an

Organisator ist auf der einen Seite der Weißwasseraner Eissportverein (ESW), welcher sich der Nachwuchsarbeit verschrieben hat. Hier werden das Reglement und die sportlichen Belange wie beispielsweise Medaillen, Pokal, Schiedsrichter, Stadionsprecher, Kampfgericht oder die Übernachtungen und die Finanzen abgesichert. Auf der anderen Seite leisten die Eltern der Kinder ebenfalls einen Riesenbeitrag. Bereits im September haben sich die Muttis um Claudia Poindl getroffen, um das nun schon 16. Turnier mindestens ebenso gut auf die Beine zu stellen wie in den verganganen Jahren.

Zunächst habe man sich einmal im Monat getroffen, später dann zweimal, so Claudia Poindl. Der Trainer der Sechs- bis Zehnjährigen, Torsten Hanusch, kam regelmäßig hinzu. Die Eltern selbst haben den Maßstab in den letzten Jahren recht hoch angelegt, was auch die vielen zufriedenen Besucher der Vergangenheit zeigten.

Die Tombola macht die meiste Arbeit

Fleißig geworben haben die Eltern bei den großen und kleinen Sponsoren, welche die mehr als 2000 Preise zur Verfügung stellten. Die Tombola ist der ganze Stolz der Eltern, hier steckt reichlich Arbeit drin. Die Gewinne wollen erworben, eingesammelt, sortiert, aufbewahrt, katalogisiert, beschriftet und nummeriert, eingepackt und schließlich verlost werden. Das passiert dann im VIP-Raum der Füchse.

Im letzten Jahr waren die Lose schon im Laufe des Vormittags vergriffen, die Eltern sind gespannt, wie es diesmal vom Publikum angenommen wird. Neben der Tombola sind natürlich noch viele andere Dinge zu tun. Um halb sieben in der Früh die Kids in die Umkleide bringen, beim Umziehen helfen. Dann Obst und Gemüse schnippeln, Kuchen aufschneiden, Brötchen belegen, die Stände zurechtmachen… Die Vatis helfen auf dem Eis, die Spielflächen zurechtmachen, die Tore stellen, zum Eismachen alles abbauen und wieder aufbauen…Die Muttis müssen mittags dann das Essen für die Kleinen bereithalten, austeilen, ja und zum Schluss wird gemeinsam alles aufgeräumt und gründlich saubergemacht.

Torsten Hanusch und Claudia Poindl hoffen, dass alles glattgeht. Die Mädchen und Jungs sind fit, die Eltern und die Organisatoren haben hoffentlich an alles gedacht. Und ein bisschen Glück gehört auch dazu. Wie letztes Jahr, als in der gebuchten Unterkunft für die weitgereisten Gäste plötzlich ein Heizungsrohr platzte. Da sprang die Reinert Ranch ein und sicherte die Übernachtungen kurzfristig ab.

So präsentiert sich Weißwasser gern: Als große Familie in der schönsten Sportart der Welt. Der Lohn am Wochenende werden zufriedene Kinder und Besucher sein. Sie alle sollen schließlich eines Tages wiederkommen. Zum Pokal der Glasmacher. Nach Weißwasser. Klar doch.

zur Startseite