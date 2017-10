Füchse auf der Ziellinie abgefangen Eine Minute vor Schluss führen die Lausitzer gegen Kassel noch mit 3:1, am Ende verlieren sie in der Verlängerung.

Hier fällt das zwischenzeitliche 2:0 für die Lausitzer Füchse. Kyle Just hat abgezogen, der Puck zappelt links im Netz. © Gunnar Schulze

Was für eine Dramatik, welch bitteres Ergebnis für die Lausitzer Füchse, die den einen Punkt im Vorfeld gegen die Kassel Huskies sicher gern genommen hätten. Nach diesem Spiel muss man aber von zwei verlorenen Punkten sprechen. Als nämlich Artur Tegkaev einen Konter der Lausitzer Füchse 142 Sekunden vor dem Ende allein abschloss und unter die Latte zum 3:1 für die Lausitzer Füchse traf, jubelte nicht nur er, sondern mit ihm die über 2 100 Fans in der Eisarena Weißwasser. In der Überzeugung, dass die Füchse mit diesem Treffer den Sieg über den Zweitligameister Kassel Huskies in der Tasche haben.

Aber die Kasseler würden nicht solche Erfolge feiern und auch dieses Jahr wieder zu den Favoriten gehören, wenn sie nicht zu Außergewöhnlichem in der Lage wären. Sie nahmen bei der ersten Gelegenheit ihren Torwart vom Eis und ersetzten ihn durch einen zusätzlichen Feldspieler. Der Glaube der Kasseler an ihre Chance war reisengroß, und auch der Druck auf das Füchse-Tor. Die Weißwasseraner schafften es nicht mehr, sich zu befreien. Und als Ex-NHL-Profi James Wisniewski (Chicago, Anaheim, Columbus, Carolina) an der Blauen Linie an den Puck kam, schoss er – bewusst (?) – rechts am Tor vorbei. Die Scheibe kam von der Bande links vors Tor zurück, wo Carciola einschießen konnte. Da waren noch 53 Sekunden zu spielen. Das Zittern in der Eisarena war zu erfühlen. Und tatsächlich gelang den Gästen der Ausgleich. Goldhelm Pimm war beim Eindringen ins Angriffsdrittel nicht vom Puck zu trennen und legte quer auf Kuchejda, der allein aufs Tor zulief, den starken Füchse-Torwart Franzreb ausspielte und den Puck 28 Sekunden vor Schluss zum 3:3 einschob. Der sicher geglaubte Sieg für die Füchse war futsch. „So etwas habe ich in meiner Trainerkarriere noch nicht erlebt“, sagte Füchse-Trainer Hannu Järvenpää nach dem Spiel auf der Pressekonferenz. Sein Gegenüber Rico Rossi dagegen: „Natürlich braucht man für so etwas auch Glück. Aber Glück musst Du Dir erarbeiten, und das haben wir heute getan.“

Und die schwarze Serie der Füchse, wenn es in die Verlängerung geht, setzte sich danach fort. Wie bei vier Spielen in dieser Saison zuvor (auch in Kassel) ging der dritte Punkte auch diesmal an den Gegner. Die Füchse hatten bei Drei-gegen-Drei zwar zunächst den Puck und durch Tegkaev auch die erste Riesenchance. Aber de rSchuss des Stürmers traf genau den Torwart, den Abpraller leitete Wisniewski im Fallen weiter an Koziol, der allein durch war, sich vor dem Tor den Puck auf die Rückhand legte und die Scheibe über die Schoner von Franzreb hinweg ins Tor lupfte – 48 Sekunden nach Beginn der Verlängerung. Und so verließen die Füchse, die wenige Minuten zuvor bereits den vermeintlichen Siegtreffer gefeiert hatten, das Eis mit hängenden Köpfen.

Das mussten sie aber gar nicht, denn sie hatten Kassel eine Partie geliefert, die ihnen nicht viele zugetraut hatten. Das erste Drittel war wohl das bisher stärkste dieser Saison. Die Füchse waren viel wacher, schneller und entschlossener als die Gäste. Das Schussverhältnis von 19›:7 für die Füchse sagt viel aus, zumal darunter viele gute Chancen waren. Und endlich klappte auch das bislang so schwache Überzahlspiel. Beide Chancen wurden genutzt, auch weil immer für viel Verkehr vor dem Tor gesorgt wurde. Erst wurde Tegkaev auf der rechten Verteidigerposition freigespielt. Er traf in die rechte obere Ecke, Gästetorwart Pantkowski war die Sicht verdeckt (3.). Und bei der zweiten Überzahl traf Just fast von derselben Stelle. Diesmal allerdings hoch in die kurze Ecke über die Fanghand des Torwarts, der dabei nicht gut aussah.

Das Mitteldrittel gehörte dann Kassel, auch weil die Füchse durch den auf beiden Seiten kleinlich pfeifenden Schiedsrichter gleich viermal in Unterzahlsituationen geschickt wurden. Eine davon nutzten die Gäste, die jetzt viel stärker spielten, zum Anschlusstreffer (31.).

Zu Beginn des Schlussdrittels hatten die Füchse eine fast fünfminütige Überzahl, konnten diese aber nicht nutzen. Aber sie hielten wieder besser dagegen, und nutzen, als die Kasseler immer mehr riskierten, eine der dann auftretenden Konterchancen schließlich zum 3:1. Nur, da war eben noch nicht Schluss.

Lange trauern dürfen die Füchse nicht. Jetzt geht es zweimal hintereinander gegen den ESV Kaufbeuren. Am Dienstag, 17 Uhr, steigt in der neuen Arena in Kaufbeuren das Nachholespiel, am Freitag kommen die Kaufbeurer nach Weißwasser.

Statistik

Lausitzer Füchse – Kassel Huskies 3:4 n. V. (2:0, 0:1, 1:2)

1:0 Artur Tegkaev 2:35 (Überzahl, Assist: Lennartsson, Eriksson)

2:0 Kyle Just 16:06 (Überzahl, Lennartsson, Mund)

2:1 Evan McGrath 11:11 (Überzahl, Pimm, Wisniewski)

3:1 Artur Tegkaev 57:38 (Owens, Bär)

3:2 Adriano Carciola 59;07 (6. Feldspieler, Wisniewski, McGrath)

3:3 David Kuchejda 59:32 (6. Feldspieler, Pimm, Wisniewski)

3:4 Lukas Koziol 60:48 (Wisniewski)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Kania, Mücke – Hoffmann, Mund

Sturm: Warttig, Just, Tegkaev – Lennartsson, Eriksson, Hessler – Götz, Schmidt, Stöber – Neuert, Boiarchinov,

Kassel Huskies

Tor: Pantkowski

Verteidigung: Wisniewski, Heinrich – Müller, Reiß – Rogl, Krauß

Sturm: McGrath, Pimm, Kuchejda – Ritter, Carciola, Koziol – Klöpper, Della Rovere, Meilleur – Lambacher, Ledlin, Christ

Schiedsrichter: Jakub Smitka, Volker Westhaus

Strafen: Weißwasser 16. Kassel 17 (+10 Carciola +20 Müller)

Zuschauer: 2 150

