Füchse ändern Ticket-Preise Ab der kommenden Saison werden die Heimspiele der Lausitzer Füchse in Weißwasser vor allem für junge Fans günstiger.

Symbolbild: Eisarena Weißwasser © André Schulze

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse bieten ab der kommenden Saison Tickets in drei Preiskategorien an. Wie Füchse-Sprecher Andreas Friebel mitteilt, wird es neben den VollzahlerKarten und ermäßigten Tickets auch spezielle Kinder-Karten für Füchse-Fans bis 14 Jahre geben. „Ab 15 Jahre greift künftig der ermäßigte Tarif. Dieser gilt erstmalig auch für Schüler, Auszubildende und Studenten bis maximal 20 Jahre“, so Friebel.

Auch Schwerbeschädigte fallen demnach unter diesen Tarif. Für sie gelte aber selbstverständlich keine Altersgrenze. Grund für die neuen Ticketkpreise seien Wünsche der Fans, da Personen ab 15 Jahren bislang den vollen Preis zahlen müssen, teilt der Füchse-Sprecher weiter mit.

Zudem gibt es auch Veränderungen bei den Sitzplätzen. Damit werde auf die große Nachfrage reagiert. Der teuerste Sitzplatz koste für Vollzahler zwar weiterhin 21 Euro, gelte aber ab der kommenden Saison für die Blöcke H, I, J, R und T. Für 17 Euro sitzen Vollzahler dann am günstigsten, und zwar im künftigen Familienblock O. Auch beim Topzuschlag von zwei Euro ändern die Füchse ihre Strategie. „Er wird künftig nicht nur für Derbys erhoben, sondern auch für die Heimspiele um die Weihnachtsfeiertage“, so Andreas Friebel.

Unverändert bleiben dagegen die Basis-Preise für die Stehplätze. Aber auch hier werde eine Kinderkarte eingeführt. Außerdem wurden die Preise für die Tageskarten festgelegt und sind im Internet abrufbar. „Wie in der letzten Saison werden wieder eine Dauerkarte nur für die Hauptrunde und eine Dauerkarte für alle Pflichtspiele angeboten. Gegenüber dem Einzelkauf spart man so bis zu 20 Prozent, da Dauerkartenbesitzer unter anderem keinen Topzuschlag zahlen müssen“, so der Füchse-Sprecher.

Die Bestellformulare stehen ab sofort zum Download auf der Homepage der Füchse bereit und können in der Geschäftsstelle abgeholt werden. Zu den Heimspielen liegen die Formulare an den Kassen aus. (SZ)

Infos zu den Dauerkarten und deren Bestellung gibt es hier. Die Lausitzer Füchse laden am Sonnabend zu einer großen Autogrammstunde ein. Ab zehn Uhr ist das komplette Team im Skoda-Autohaus Weißwasser zu Gast.

zur Startseite