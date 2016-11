Fuchsberg plant Spielplatz Der Weixdorfer Ortschaftsrat diskutiert über den Neubau. Auch in den vergangenen Monaten wurde in Spielplätze investiert.

Einen neuen Platz zum Spielen soll es bald in Weixdorf geben (Symbolfoto). © dpa

Im Ortsteil Fuchsberg soll ein neuer Kinderspielplatz entstehen. Das Thema steht auf der Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Weixdorfer Ortschaftsrates. Sie findet am Montag, dem 14. November, im Sitzungssaal des Rathauses statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Weixdorf hat in diesem Jahr bereits in Spielplätze investiert. Rund 5 000 Euro stellt der Dresdner Ortsteil für den Spielplatz an der Bergsiedlung zur Verfügung. Von dem Geld werden unter anderem eine Rutsche und eine Wippe installiert werden. Bereits vor einiger Zeit hatte der Ortschaftsrat ebenfalls rund 5 000 Euro für ein neues Gerät auf dem Spielplatz Lausaer Höhe überwiesen. Hierfür waren 2015 schon einmal rund 4 500 Euro für das Projekt zur Verfügung gestellt worden. Von den knapp 10 000 Euro wurde ein neues Klettergerüst aufgestellt. Es ist aus einer robusten Holzbalkenkonstruktion gefertigt, an deren vier Seiten Seile zum Klettern angebracht sind. Weiteres Thema auf der Sitzung ist unter anderem die Vereinsförderung. (SZ)

zur Startseite