Fuchs gestohlen

Autodiebe gescheitert Sohland. Diebe versuchten in der Nacht zu Donnerstag, einen am Theodor-Körner-Weg in Sohland geparkten Transporter zu stehlen. Das gelang jedoch nicht. Die Diebe ließen offenbar von dem Fahrzeug ab und flüchteten. Schaden: cirka 300 Euro.

Geldstrafen beglichen Salzenforst/Weißenberg. In der Nacht zu Freitag stoppten Polizisten einen 25-Jährigen an der Rastanlage Oberlausitz. Wie sich herausstellte, suchte die Staatsanwaltschaft Nürnberg mit einem Vollstreckungshaftbefehl nach dem Mann, da er ein Bußgeld von 270 Euro bislang nicht bezahlt hatte. Der 25-Jährige beglich die Schulden und durfte danach seine Fahrt fortsetzen. Am Parkplatz Löbauer Wasser hatten die Beamten kurz zuvor einen 40-jährigen Autofahrer kontrolliert. Wegen einer nicht beglichenen Geldstrafe in Höhe von rund 2 000 Euro wurde er von der Staatsanwaltschaft Görlitz gesucht. Das Geld konnte der Mann aufbringen, allerdings war er nicht im Besitz eines Führerscheins. Dafür muss er sich nun verantworten.

Berauscht unterwegs Kamenz. Polizisten haben am Mittwochmorgen in Kamenz einen 35-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Sie hatten den VW-Fahrer auf der Königsbrücker Straße gestoppt. Bei der anschließenden Kontrolle fiel auf, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, dafür aber von Drogen war. Zudem saß er offensichtlich unter Drogeneinfluss am Steuer des Volkswagens, der nicht versichert war. Inzwischen ist der Mann wieder frei. Die Ermittlungen dauern an.

Unversichert gefahren Großpostwitz. In Großpostwitz hat eine Streife des Bautzener Reviers am Donnerstagnachmittag einem 50-jährigen Mann die Weiterfahrt untersagt. Bei einer Kontrolle an der Hauptstraße war aufgefallen, dass der VW Golf des Mannes nicht versichert war. Mehr noch: das Kennzeichen war zur sofortigen Zwangsentstempelung vorgesehen. Die Polizisten zogen die Blechtafeln ein. Weiter geht es nur mit neuer Versicherung und Zulassung oder einem Abschleppdienst.