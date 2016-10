Fuchs als Dieb des Schafskopfes? Meißens Kreisjägermeister tritt mit einer neuen Theorie zum grausigen Fund von Görzig an die Öffentlichkeit.

Das Schaf ohne Kopf in Görzig. © privat

Er könne zwar nur aus der Ferne entscheiden und leider nicht vor Ort Details nachprüfen, aber wolle trotzdem eine mögliche Erklärung zum Fund eines geköpften Schafes vor einer Woche in Görzig bei Strehla liefern. Das schreibt jetzt der Meißner Kreisjägermeister Karsten Schlüter. Seinen Angaben zufolge ist es schon ab und zu vorgekommen, so auch vor einigen Jahren bei ihm, dass jüngere Schafe tot auf der Koppel gefunden wurden, denen der Kopf fehlte. Als Verursacher wurde mehrfach der Fuchs festgestellt. Er züchte seit vielen Jahren selbst Schafe, und es könne durchaus passieren, dass Schafe einen sichtbar schnellen Erkrankungsverlauf wie Wurmbefall haben. Die Schafe würden matt und verendeten mitunter innerhalb einer Nacht. „Daran traut sich der Fuchs. Er trennt den Kopf so sauber ab, als sei er mit einem Messer abgeschnitten. Dann schleppt er den Kopf weg“, so Schlüter.

Er habe persönlich vor einigen Jahren einen solchen Fall erlebt. Zunächst glaubte er an den Wolf und benachrichtigte das Wolfsbüro. Der Wolfsspezialist, welcher das tote Schaf untersuchte, erzählte Schlüter zufolge, dass es schon mehrere ähnliche Fälle gegeben habe. Der Fuchs war immer der Verursacher. Genau das sei durch eine Haaranalyse festgestellt, worden, denn im Maschendraht der Koppel fanden sich Haare, die als Fuchshaare im Labor bestimmt wurden.

Der Wolf fällt nach Ansicht Schlüters als Verursacher aus. Er tötet durch Kehlbiss und liebt andere Körperteile als Nahrung.

Ausgangspunkt für das Statement des Kreisjägermeisters ist ein grausiger Fund, welchen ein Görziger auf einer Weide am Elberadweg bei Strehla machte. Er fand am frühen Morgen des 8. Oktobers ein geköpftes Schaf. Der Mann alarmierte sofort die Besitzer der kleinen Schafherde und die Polizei. Die ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Sachbeschädigung.

Bis heute fehlt jede Spur vom Kopf des Tieres. Im Ort gibt es deshalb nun viele verschiedene Spekulationen über das Motiv für die Tat. Sie sei brutal und sinnlos, sagte der Besitzer des Tieres gegenüber der Sächsischen Zeitung. (SZ/pa/ste)

