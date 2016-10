Frustrierte Fahrradfahrer Viele in Rietschen können nicht verstehen, warum ein Radweg eine Einbahnstraße sein muss.

Die Dame auf dem Rad nutzt den Radweg nach Rietschen nicht, obwohl sie es dürfte. In entgegengesetzter Richtung ist der Weg für Radfahrer generell tabu. © Jens Trenkler

Die Polizei hat in den vergangenen Wochen mehrere Fahrradfahrer zwischen Rietschen und Nieder Prauske darauf hingewiesen, dass sie gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen. Denn der Radweg darf zwischen beiden Orten nur in eine Richtung befahren werden. Wer von Nieder Prauske nach Rietschen radelt, der macht nichts verkehrt. Doch umgekehrt müssen die Radfahrer auf die Straße ausweichen. Gemeinderat Torsten Lorenscheit kann das nicht nachvollziehen. Er sorgt sich um die Sicherheit von jungen und älteren Radfahrern. Gerade jetzt, wo die Ortsverbindung von vielen Autofahrern als Umleitungsstrecke in Richtung Boxberg genutzt wird.

„Mit 80 Jahren fährt man nicht mehr wie ein 40-Jähriger“, sagt Torsten Lorenscheit. Er fordert, dass der Radweg zumindest zwischen den Orten auf einer Strecke von rund 300 Metern in beide Richtungen freigegeben wird, um Unfälle zu verhindern. Notfalls, so Torsten Lorenscheit, müsste der Radweg eben verbreitert werden. Doch Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer macht ihm wenig Hoffnung, dass der Vorschlag umgesetzt werden kann. Denn die Radfahrer aus Richtung Rietschen müssen nicht auf der Straße fahren, weil der Radweg zu schmal ist. Der Gesetzgeber will mit der Regelung vielmehr verhindern, dass Radfahrer zusammenstoßen.

„Wir können da nichts machen, außer auf der anderen Seite noch einen Radweg bauen“, sagt Ralf Brehmer. Rietschen stünde mit dem Problem auch nicht alleine da. Vielerorts sorge die Regelung für Unverständnis. „Die Gesetzgebung ist absolut schwachsinnig“, wird Gemeinderat Helmut Perk sehr deutlich. Im ländlichen Raum sei die derzeitige Regelung absolut weltfremd. „Die Gefahr für Radfahrer ist doch auf der Straße viel größer“, pflichtet ihm Torsten Lorenscheit bei.

Ralf Brehmer kann den Unmut der Bürger nachvollziehen. Offen gesteht der Bürgermeister ein, dass er selbst schon von der Polizei ermahnt worden ist, weil er den Radweg in die falsche Richtung benutzte. Doch er sieht nur zwei Lösungen. Entweder die Gemeinde baut für viel Geld einen zusätzlichen Radweg oder die Gemeinde drängt auf eine Gesetzesänderung. Da ein neuer Radweg keine Option ist, will sich Rietschen nun tatsächlich um eine Gesetzesänderung bemühen. Ralf Brehmer will nicht nur den Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer als Unterstützer gewinnen, sondern das Thema auch bei anderen Bürgermeistern in der Region ansprechen.

„Wahrscheinlich haben sie das Gesetz in Berlin gemacht“, unkt Rietschens Bürgermeister. In der Oberlausitz sorgt die Regelung für Kopfschütteln. Auch weil keiner der Rietschener Gemeinderäte eine Kollision von Radfahrern auf dem Radweg fürchtet. „Ich fahre seit 15 Jahren so“, sagt Ralf Brehmer. An einen Unfall kann er sich in dieser Zeit nicht erinnern. Trotzdem ermahnt die Polizei die Radfahrer zu Recht. Und die haben noch Glück, wenn es bei einer Belehrung bleibt. Denn wer einen Radweg in die falsche Richtung befährt, der kann auch zur Kasse gebeten werden. Bußgelder bis zu 35 Euro sind denkbar.

Auch Handy und Kopfhörer sollten die Rietschener beim Radfahren besser nicht nutzen. Wer auf dem Fahrrad so laut mit Kopfhörern Musik hört, dass sein Hörvermögen beeinträchtigt ist, dem droht ein Bußgeld von zehn Euro. Das Telefonieren auf dem Fahrrad ist generell verboten. Wer sich nicht daran hält, der muss 25 Euro Strafe zahlen. In Berlin genau wie in der Oberlausitz.

