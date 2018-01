Frustrierende Generalprobe Dynamo will gegen Mlada Boleslav Selbstvertrauen für die restliche Rückrunde tanken. Das misslingt gründlich.

Dynamos Torwart Markus Schubert nach dem Gegentor zum 0:1. © Robert Michael

Dresden. Der Trainer suchte lange nach dem Positiven an diesem Nachmittag. Doch so richtig fündig wurde er nicht. Dass die 1:4-Niederlage ein Warnschuss sei zur rechten Zeit, fiel Uwe Neuhaus lediglich ein. Selbst die alte Theaterweisheit, wonach nach einer verpatzten Generalprobe meist eine exzellente Premiere folgt, wollte er nicht übernehmen. „Ich habe lieber eine gelungene Generalprobe und die Bestätigung eine Woche später“, sagte er.

Gelungen war beim Test gegen den tschechischen Erstligisten FK Mlada Boleslav jedoch wenig, selbst wenn Manuel Konrad „viel Positives“ gesehen haben will. Gemeint haben kann er allenfalls die Kombinationen im Mittelfeld, da lief der Ball gefällig und mit hohem Tempo. Doch in den Gefahrenzonen – vorne wie hinten – mangelte es gewaltig an der Präzision. Die logische Konsequenz: Dynamo schoss nur ein Tor, kassierte aber vier.

„Das Ergebnis ist schon bitter“, resümierte Neuhaus. „Der Gegner hat mit fast jeder Chance ein Tor gemacht, wir aber in der Defensive auch den einen oder anderen Fehler zuviel.“ Es waren haarsträubende dabei, die man eine Woche vor dem Restrückrunden-Auftakt gegen St. Pauli so nicht erwartet hätte. Bezeichnend war die Entstehung des 0:2. Paul Seguin führte einen Freistoß in der eigenen Hälfte schnell aber zu kurz aus, der Querpass landete beim Gegner. Das bestrafte der Tabellenelfte aus Tschechien, der erst in einem Monat seine Winterpause beendet, konsequent. Ein Flachschuss aus 20 Metern fand sein Ziel – auch, weil Torhüter Markus Schubert zu spät reagierte oder zu langsam. Auf jeden Fall schien der Treffer haltbar.

Auch für den 19-Jährigen war die Partie ein letzter Test, die Nummer zwei soll nach der Meniskusverletzung von Stammkeeper Marvin Schwäbe gegen St. Pauli zwischen den Pfosten stehen. „Vier Tore zu kassieren – das ist für Schubi anders, als er sich das vorgestellt hat“, erklärte der Cheftrainer vorsichtig. Zumal auch der erste Treffer eine Höchststrafe für jeden Schlussmann war. Aus spitzem Winkel flankte Tomas Prikryl den Ball über Schubert hinweg an den Innenpfosten, von dort kullerte er ins Netz. Wenn das genau so gewollt war, war es genial. Neuhaus stufte es unter „absoluten Glückstreffer“ ein. Selbst wenn die Keeper in solchen Fällen chancenlos sind, sehen sie doch irgendwie unglücklich aus. Selbstvertrauen dürfte die Partie dem Eigengewächs vor seiner Zweitligapremiere jedenfalls nicht gegeben haben. Im Trainingslager hatte Schubert betont, dass er mit Druck und Stress gut umgehen könne. „Ich werde im Laufe der Woche beobachten, ob das so ist“, erklärte der Trainer. Als Alternative stünde der acht Jahre ältere und nicht nur deshalb erfahrenere Patrick Wiegers zur Verfügung, doch es ist sehr unwahrscheinlich, dass Neuhaus ihn gegen St. Pauli einsetzt.

Auch sonst dürfte sich personell gegenüber der Generalprobe nur noch wenig ändern. Allein der Kapitän wird zurückkehren, Marco Hartmann laboriert an einer Muskelzerrung. Abwehrchef Florian Ballas könnte noch ausfallen, er zog sich unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff bei einem Zweikampf eine „tiefe Fleischwunde“ am Sprunggelenk zu, so zumindest lautete die erste Diagnose des Cheftrainers. Für Ballas könnte Jannik Müller einspringen, der wie Patrick Möschl aufgrund eines Magen-Darm-Infekts fehlte.

Eng wird der Zweikampf um den Platz im Angriff. Gegen Mlada Boleslav erhielt Peniel Mlapa den Vorzug, er war engagierter als bei seinen letzten Zweitliga-Einsätzen – und lauffreudiger. „Er hat in der Vorbereitung angedeutet, dass er körperlich jetzt deutlich weiter und auch bereit ist, Meter und Drecksarbeit zu machen“, sagte Neuhaus, fand aber auch bei ihm einen Kritikpunkt: „Bei der Effizienz muss er sich noch steigern.“ Zwei Chancen hatte Mlapa in der ersten Hälfte, die dritte nach der Pause verwandelte er zum 1:2-Anschlusstreffer nach schöner Vorarbeit seines eingewechselten Konkurrenten Lucas Röser.

Insgesamt fiel die Ausbeute gemessen an der Anzahl der Möglichkeiten jedoch zu gering aus. Oft kamen die Flanken und Eingaben zu unpräzise, viel zu oft lief Haris Duljevic ins Abseits. „Wir hätten in Führung gehen müssen“, befand Neuhaus. „Wir hätten mehr als ein Tor schießen können“, ergänzte Konrad. Doch der Konjunktiv zählt im Fußball nicht.

Die Gäste aus Tschechien zeigten die Schwachstellen der Schwarz-Gelben konsequent auf. „Das war ein absolut guter Test für uns. Der Gegner hat alle Erwartungen erfüllt, wir leider nicht. Jetzt wissen wir, woran wir in den restlichen Tagen noch arbeiten müssen“, sagte Neuhaus. Das ist doch auch irgendwie was Positives.

Ergebnis: Dynamo Dresden - FK Mlada Boleslav 1:4 (0:1)

Aufstellung Dynamo: Schubert - Seguin, Franke, Ballas (46. Kreuzer), Heise - Konrad - Horvath (66. Berko), Hartmann (72. Aosman), Benatelli (66. Röser), Duljevic - Mlapa.

SR: Müller (Cottbus)

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Prikryl (32.), 0:2 Katerinak (49.), 1:2 Mlapa (72.), 1:3 Valenta (77.), 1:4 Valenta (82).

Auf dieser Seite lief von 14 bis 15.45 Uhr eine Live-Übertragung des MDR.

zur Startseite

Artikelempfehlung Frustrierende Generalprobe Dresden. Der Trainer suchte lange nach dem Positiven an diesem Nachmittag. Doch so richtig fündig wurde er nicht. Dass die 1:4-Niederlage ein Warnschuss sei zur rechten Zeit, fiel Uwe Neuhaus lediglich ein. Selbst die alte Theaterweisheit, wonach nach einer verpatzten Generalprobe meist eine exzellente Premiere folgt, wollte er nicht übernehmen. „Ich habe lieber eine gelungene Generalprobe und die Bestätigung eine Woche später“, sagte er. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/frustrierende-generalprobe-3863656.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: