Frust um die Ballsäle Coßmannsdorf Ein Termin für die Sanierung ist vorerst nicht in Sicht. Ist der Fasching in Gefahr?

Der große Saal im BC Hainsberg hat die besten Tage hinter sich. Marco Thiele und Melanie Weidlich vom Verein zum Erhalt der Ballsäle Coßmannsdorf hoffen, dass die Geldfrage für die Sanierung bald geklärt ist. © Andreas Weihs

Die Elektrik ist veraltet, die Abwasserleitungen sind in die Jahre gekommen, die Kegelbahn ist nach dem Hochwasser 2002 Geschichte und die Säle haben die besten Jahre hinter sich. „Besser Sie fragen, was nicht saniert werden muss“, winkt Marco Thiele, der Vorsitzende des Vereins zum Erhalt der Ballsäle Coßmannsdorf, ab. Die Liste der Mängel in dem traditionsreichen Veranstaltungshaus, von vielen nur BC Hainsberg genannt, ist lang. Und in naher Zukunft wird sie wohl auch nicht abgearbeitet. Denn nach dem jüngsten Stadtrat ist eine Sanierung weiter nicht in Sicht.

In der Sitzung waren die Möglichkeiten zur Finanzierung einer Sanierung der Ballsäle durchgespielt worden. Das Ergebnis: Für das rund zwei Millionen Euro teure Vorhaben ist derzeit kein Geld da. Der neue Besitzer der Immobilie, die Wohnungsgesellschaft Freital (WGF), kann eine Sanierung wegen anderer Projekte nicht tragen, die Stadt kann kein Darlehen geben und die Finanzierung über die Zinsen aus einem Erbbaurechtsvertrag könnte der BC-Verein nicht stemmen. Deshalb geht eine Sanierung nur über Fördermittel. Die soll die Stadt nun suchen, so hat es der Stadtrat beschlossen.

Der BC-Verein, der etwa 50 Mitglieder zählt, hatte auf ein anderes Ergebnis gehofft. Dennoch versucht Marco Thiele, positive Worte zu finden. „Es ist schön, dass sich die Stadträte zu dem Haus bekennen und nun nach einer anderen Lösung gesucht wird.“ Der Verein hatte sich 2001 gegründet, hat seitdem viel Geld und Kraft in das Haus gesteckt, unter Vereinskneipe im Erdgeschoss hergerichtet. Diese kann auch für Veranstaltungen wie Geburtstage oder Jugendweihen gemietet werden. Außerdem sind regelmäßig andere Vereine zu Gast in dem Kulturhaus wie etwa der Skiverein, der Jugendklub, die Kultur- und Tanzwerkstatt.

Mit den Ballsälen eng verbunden ist auch der Faschingsverein Hainsberg mit seinen etwa 100 Mitgliedern. „Der Fasching kann nicht ohne das BC und das BC nicht ohne den Fasching“, sagt Jörg Vogel. Der stellvertretender Vorsitzender des Faschingsvereins und Mitglied im Vorstand des BC-Vereins ist enttäuscht, dass keine Mittel bereitgestellt werden können. Denn die Ungewissheit über eine Sanierung hat auch Folgen für den Fasching, sagt er. „Bisher konnten wir die nächste Saison nicht planen, weil wir dachten, dass die Bauarbeiten losgehen.“ Nun, dagegen könne der Verein keine Pläne machen, weil er nicht weiß, unter welchen Auflagen das Haus weiter genutzt werden kann. Das Problem: Die WGF ist seit April offiziell neuer Eigentümer der Immobilie. Die kann zwar auch weiter von den Vereinen genutzt werden. Allerdings treten mit dem Eigentümerwechsel auch neue Brandschutzbestimmungen in Kraft. Das bedeutet: Bis zu einer Sanierung wird die Nutzung der Säle mit Auflagen verbunden sein.

Wie diese aussehen, ist derzeit noch unklar. Sicher ist aber, dass die Personenzahl bei großen Veranstaltungen künftig stärker begrenzt wird. Für die Faschingspartys Anfang kommenden Jahres hat Jörg Vogel die Bands bis jetzt unter Vorbehalt gebucht. „Wir wissen ja nicht, wie es weiter geht“, sagt er. Überhaupt ist das Bestehen des Vereins auch von der Zukunft des Gebäudes abhängig: „Es ist schwer, die Mitglieder zu motivieren, wenn eine Sanierung nicht in Aussicht ist.“

WGF-Geschäftsführer Michael Heinzig ist optimistisch, dass die Sanierung in absehbarerer Zeit beginnen kann. Nächstes Jahr gebe es neue Chancen auf Fördermittel. In den nächsten Wochen könne außerdem Näheres zu den Brandschutzauflagen gesagt werden. Dass WGF und Stadt die Sanierung entgegen der Hoffnungen doch nicht finanzieren können, begründet Heinzig mit den Zahlen: Bei der genaueren Planung haben sich gegenüber den ersten Schätzungen deutlich höhere Kosten herausgestellt. Der Kauf des BC Hainsberg sei dennoch richtig gewesen, sagt er: „Die Chancen auf eine Sanierung sind immer noch höher als vor dem Kauf“, sagt er.

Der BC-Verein und die anderen Vereine wollen weiter für den Erhalt der Ballsäle kämpfen. Dazu gehört auch, mit Veranstaltungen für Publikum und Aufmerksamkeit zu sorgen. „Momentan sitzen wir aller ein bis zwei Wochen zusammen und beraten“, sagt Thiele. So wird es zu Himmelfahrt vor dem Haus wieder einen Biergarten geben. Auch an den Kultur-Alltagen will sich der Verein wieder beteiligen. Am 17. Juni ist außerdem ein Kinder- und Familienfest geplant. Dieses Wochenende feiern die Vereine um das BC zunächst unter sich, und zwar das Baumfest. Um ihren Zusammenhalt auszudrücken, hatten sie vor einigen Jahren am Haus einen Baum gepflanzt.

