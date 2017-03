Frust in der Laube In Görlitzer Gärten gab es 2016 weniger Einbrüche. Doch es sind immer noch zu viel. Den Verpächtern ist das egal.

Ob das stimmt? Möglich. Erfahrungen zeigen aber, dass sich Kriminelle auch vom Inhalt solcher Schilder lieber selber überzeugen.

Frank Reimann vom Niederschlesischen Kleingärtnerverband rät, sich gegen Einbruch und Vandalismus gut zu versichern.

Görlitz. Reuterstraße, mitten in der Nacht: Diebe brechen in eine Gartenlaube ein, stehlen Fernseher, Kochplatte und Werkzeug. Als sie gestört werden, lassen sie ihre Beute nur wenige Meter weiter liegen. Sachschaden an der Laube: 400 Euro.

Die Meldung schildert den jüngsten Fall einer langen Reihe von Garteneinbrüchen. Zwischen Herbst und Frühjahr ist Jahr für Jahr die hohe Zeit der Laubenknacker. Kaum ein Gartenverein, der davon noch nicht betroffen war. Zur Auswahl haben Kriminelle genug – allein in der Stadt Görlitz gehören 84 Vereine mit 4 500 Gärten zum Niederschlesischen Kleingärtnerverband (NKV). „Um seine Laube hat so mancher Gartenfreund Angst“, bestätigt Frank Reimann, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des NKV. Diese Befindlichkeiten hören auch dann nicht auf, wenn die Einbrüche weniger werden. „Tatsächlich wurden 2015 in Görlitz noch rund 400 Einbrüche in Gärten angezeigt, 2016 waren es nur noch 260“, berichtet Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. Und auch der Trend geht in diese Richtung: „2017 liegen in den ersten beiden Monaten lediglich acht solche Anzeigen vor.“

Frank Reimann nennt die Gründe dafür: Kleingärtne

r rüsten technisch auf, viele nutzen Bewegungsmelder und teilweise noch raffiniertere Geräte. Nachbarn achten stärker als bisher gegenseitig auf ihre Parzellen, organisieren auch in der kalten Jahreszeit regelmäßige Kontrollen. Doch leider gibt es auch noch diesen Grund: Nicht jeder Betroffene erstattet Anzeige, die Dunkelziffer ist hoch. Für die vergleichenden Ermittlungen der Polizei ist das ein großes Hindernis: „Laubeneinbrüche sollten immer angezeigt werden, auch wenn nichts gestohlen wurde“, sagt der Polizeisprecher.

Einbrecher nutzen in erster Linie ungenügend gesicherte Fenster und Türen. Die Gewaltbereitschaft, in die Objekte einzudringen, nimmt zu. Täter sind entweder Diebe oder auch reine Zerstörer, die hohe Sachschäden anrichten. Entwendet wird alles, was sich zu Geld machen lässt – von der Socke bis zum TV-Gerät. „Entfernen Sie alles Wertvolle aus Ihrem Gartenhaus, wenn Sie das für einen längeren Zeitraum nicht benutzen“, heißt es in der Görlitzer Polizeiberatungsstelle, die auch für alle Kleingärtner so manchen Tipp bereithält. Zum Beispiel den, dass ein Solarspieß auf Gartenwegen nett aussieht – Eindringlingen aber unfreiwillig auch als Taschenlampe dient.

Die Polizei rät auf jeden Fall davon ab, Lauben aus Angst vor Einbruchsgewalt einfach offen zu lassen. „Wenn dann jemand einsteigt, wird das nicht als Einbruch verfolgt.“ Frank Reimann ergänzt: „Dann zahlt auch keine Versicherung!“ Gerade eine Versicherung ist aber wichtig. Sie schützt nicht vor Einbruch, aber vor den Folgen. „Deshalb bietet der NKV besonders zugeschnittene Policen an, die auch bei mehrfacher Inanspruchnahme weder gekündigt noch im Beitrag erhöht werden.“ Etwa 1 200 Verbandsmitglieder machen derzeit von dieser Möglichkeit Gebrauch.

Allerdings – Kleingärtner in Vereinen sind wie Mieter in Häusern. Für die äußere Sicherheit ist immer der zuständig, der die Miete oder Pacht kassiert. Die NKV-Flächen gehören zu 69 Prozent der Kommune, zu 29 Prozent Privatleuten und zu zwei Prozent der Deutschen Bahn. Mit 14 Cent je Quadratmeter wird in Görlitz mit die höchste Pacht Sachsens gezahlt. Bei durchschnittlich drei Nutzern je Parzelle gibt es 13 000 Görlitzer Kleingärtner. „Ein Viertel der Einwohner pflegt also städtische Flächen, bezahlt sogar noch dafür – und bekommt nichts zurück“, ärgert sich Frank Reimann. Im Gegenteil: Die Gartenvereine müssen auch noch Pacht für jene Parzellen zahlen, die gar nicht belegt sind. Das sind derzeit etwa sieben Prozent des Kleingartenbestandes. Investitionen in Sicherheit dagegen treffen Verpachter kaum. Dabei wäre mit einem stabileren Tor, einem dichten Zaun oder einer ordentlichen Beleuchtung schon manches Zeichen gesetzt.

www.kleingaertner-goerlitz.de

