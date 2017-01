Frust im Funkloch In Niesky sind kürzlich Telekom-Kunden nicht erreichbar gewesen. Auch andere Anbieter kämpfen mit Problemen.

In Berthelsdorf ist Alexander Kändler nicht erreichbar. Solche Probleme gab es letzte Woche auch in Niesky. © Rafael Sampedro

Für Unternehmer Friedhelm Flögel hielt die vergangene Woche eine unschöne Überraschung bereit. Von Montag bis Mittwoch hat sein Handy über weite Strecken keinen Empfang mehr gehabt. „Ich war nicht mehr erreichbar“, sagt der Telekom-Kunde. Dabei war mit seinem Handy alles in Ordnung. Das Netz aber schwächelte. Mittlerweile weiß Friedhelm Flögel auch warum. Sein Telefonanbieter hat in Niesky einen Funkturm gewartet. Deshalb waren nicht nur der Schlüsseldienst von Friedhelm Flögel, sondern auch viele andere Nieskyer vom Netz abgeschnitten. Den Unternehmer ärgert dabei besonders, dass die Telekom im Vorfeld der Wartungsarbeiten nicht Bescheid gegeben hat. „Ich muss ja erreichbar sein“, so Friedhelm Flögel.

Bei seinem Anbieter bedauert man die Umstände und bestätigt den Vorfall. „Der Mobilfunksender in Niesky war vom 16. Januar bis zum 18. Janaur aufgrund von Stahlbauarbeiten und einem Antennentausch abgeschaltet“, informiert Peter Kespohl von der Deutschen Telekom. Bedauerlicherweise sei in der vergangenen Woche keine Zeit für Ersatzschaltemaßnahmen möglich gewesen. „Dafür bitten wir um Verständnis“, so Peter Kespohl. Doch warum hat das Unternehmen seine Kunden nicht vorab informiert, damit diese im Ernstfall nicht im Regen stehen? Einfach weil dies rechtlich nicht möglich sei, erklärt Peter Kespohl. „Wir wissen nicht, wer in unserer Funkzelle unterwegs ist“, sagt er. Warum es nicht gelungen ist, eine andere Funkzelle für die Zeit der Wartungsarbeiten zu aktivieren, bleibt offen. Immerhin hat der frisch gewartete Nieskyer Funkturm am Donnerstag wieder den Betrieb aufgenommen.

Während die Nieskyer Telekomkunden drei Tage nicht erreichbar waren, kommt es in anderen Regionen des Landkreises noch schlimmer. Seit einem Monat etwa haben Kunden von O2 und E-Plus bei Herrnhut kein Netz mehr. Wer zum Beispiel Alexander Kändler im Moment erreichen will, der landet im Nirgendwo. Zumindest, wenn man ihn auf dem Handy anruft. Und wenn er sich gerade zu Hause in Berthelsdorf aufhält. „Angefangen hat es am 19. Dezember“, erzählt der Berthelsdorfer. Er ist Mobilfunkkunde von E-Plus, schon seit 1997. „Bis jetzt lief auch immer alles reibungslos, ich hatte nie Probleme.“ Jetzt aber schon. Seit Wochen haben Kunden von O2 und E-Plus in der Herrnhuter Region keinen oder nur sporadischen Netzempfang, betroffen sind vor allem die Ortsteile Rennersdorf und Berthelsdorf.

„Am Anfang habe ich erst mal ein paar Tage abgewartet“, erzählt Alexander Kändler. Danach habe er bei dem Unternehmen Telefonica, zu dem O2 und E-Plus gehören, nachgefragt. „Mir ist von einem Mitarbeiter auch bestätigt worden, dass eine Störung vorliegt.“ Auch die Sächsische Zeitung hatte kurz vor Weihnachten erfahren: Aktuell komme es im Gebiet von Herrnhut zu Einschränkungen beim mobilen Telefonieren, erklärte eine Sprecherin bei Telefonica. Grund seien Reparaturarbeiten an einer Mobilfunkstation, man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.

Auf der Homepage des Unternehmens kann man in einem Live Check überprüfen, wie stark das Mobilfunknetz an einem bestimmten Punkt anliegt oder ob es Probleme gibt. Doch nicht immer stimmen Theorie und Praxis überein. Das gesteht auch Telefonica bei einer weiteren Nachfrage ein: „Leider gab es eine technische Störung“, erklärt Sprecher Jörg Borm. Die Störung habe zu einem Ausfall von insgesamt fünf Stationen im Umfeld von Herrnhut geführt, sagt er. Nach der Reparatur soll das GSM-Netz jedoch wieder allen Kunden in gewohnter Qualität zur Verfügung stehen. „Wenn ich zu Hause bin, habe ich zum Glück noch ein Festnetz“, erzählt Alexander Kändlerer. „Und ich mache jetzt viel über den Computer statt übers Handy.“

Mittlerweile wollte er seinen Handy-Vertrag sogar kündigen. Doch dann kam ein Anruf von einem Kundenbetreuer: Die Kündigung sei abgelehnt, im vorliegenden Fall greife auch das Sonderkündigungsrecht nicht. Daran, die Störung zu beheben, werde noch gearbeitet. „Immerhin wurde mir für einen Monat die Grundgebühr erlassen“, erzählt Alexander Kändler. Alleine ist er mit dem Problem nicht. Zum Glück habe die Feuerwehr Piepser, mit denen die Kameraden bei einem Notfall informiert werden, sagt Albrecht Häschke, der auch in Berthelsdorf lebt und Mitglied der Feuerwehr ist. „Ich probiere mindestens dreimal am Tag, ein Netz zu finden“, erzählt er. Er ist Kunde eines Anbieters, der kein eigenes Netz betreibt, sondern mit anderen Betreibern zusammenarbeitet, darunter E-Plus und O2.

