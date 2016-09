Frust bei Klitschko Den für Ende Oktober geplanten Revanche-Kampf hat der Brite Tyson Fury erneut abgesagt.

Das Plakat ist zerrissen. Ob es jemals zum Rückkampf kommt, fragt sich nicht nur Wladimir Klitschko. © Reuters

Wladimir Klitschko ist „total enttäuscht“, sein Manager spricht erbost von „Geiselhaft“ – und Tyson Fury schweigt und taucht ab. Nachdem der britische Box-Weltmeister zum zweiten Mal den Revanche-Kampf aus ominösen Gründen abgesagt hatte, war der Frust im Klitschko-Lager riesig. Aus dem geplanten Mega-Fight ist längst ein Possenspiel geworden, und nicht mehr viele glauben überhaupt noch an ein erneutes WM-Duell der beiden Schwergewichtler.

„Wladimir wird von diesem Kerl in Geiselhaft gehalten“, sagte Klitschko-Manager Bernd Bönte. Auch Klitschko selbst reagierte geschockt: „Ich bin total enttäuscht, dass Fury nun schon zum zweiten Mal den Kampf absagt. Ich befinde mich in einer Top-Verfassung und hätte mir meine WM-Gürtel in Manchester gerne zurückgeholt.“ Dem Ukrainer, der im Olympiastützpunkt in Kiew für die Revanche geschuftet hat, droht nun sein erstes Jahr als Berufsboxer ohne einen einzigen Kampf.

Das Fury-Management hatte die Absage des für den 29. Oktober in Manchester geplanten Kampfes damit begründet, dass der 28-Jährige „medizinisch nicht in der Lage ist, zu kämpfen“. Er müsse vor der Rückkehr in den Ring behandelt werden. Woran genau Fury leidet, wurde nicht veröffentlicht. Ein US-Fernsehsender berichtete über nicht näher geklärte „mentale Probleme“. Ursprünglich war die Revanche für Furys Sieg im November 2015 gegen Klitschko für den 9. Juli anberaumt gewesen. Diesen Termin hatte der Brite verschoben, weil er sich im Training am Knöchel verletzt hatte. Allerdings wurden zeitgleich auch Doping-Gerüchte laut. Fury war am 24. Juni wegen der Einnahme einer Dopingsubstanz vorläufig gesperrt worden. Die Sperre wurde später bis zu einer Anhörung vor dem Nationalen Anti-Doping-Ausschuss aufgehoben, sodass der Fight Ende Oktober hätte stattfinden können.

Fury soll schon Monate vor dem ersten Klitschko-Kampf am 28. November 2015 in Düsseldorf positiv auf das anabole Steroid Nandrolon getestet worden sein. Geht alles mit rechten Dingen zu, wird Fury nach der Anhörung zeitnah aus dem Verkehr gezogen, die Titel des Briten wären vakant.

Für Klitschko-Manager Bönte sind das alles Spielchen, und von denen hat er die Nase voll. Er forderte von den zuständigen Boxverbänden, „eine Entscheidung bezüglich der Titel zu treffen“. (sid)

