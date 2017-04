Frust bei Erziehern Die Gemeinde hatte dem Personal ihrer Kitas mehr Geld versprochen. Doch dort kommt bislang nichts an.

Die Kita in Pulsen. Eine von drei Kindereinrichtungen in Frauenhain, die von der Gemeindetochter Leuchtpunkt betrieben werden. © Sebastian Schultz

Vier Monate ist das neue Jahr alt. Und mit jedem Tag steigt der Frust bei Jana Tomuleit. Eigentlich heißt die Pädagogin anders, aber sie will ihre Kritik nicht unter ihrem richtigen Namen publik machen. Denn die richtet sich gegen ihren Arbeitgeber. Der heißt Leuchtpunkt, ist eine Hundert-Prozent-Tochter der Gemeinde Röderaue und betreibt unter anderem die Kindereinrichtungen der Gemeinde.

Rückblick: Im Dezember vorigen Jahres hatte die Rathaus-Führung versprochen, dass das Leuchtpunkt-Personal ab 2017 mehr Geld bekommen würde. Vor den Gemeinderäten hatte Hauptamtsleiterin Kerstin Herklotz seinerzeit erklärt, dass der Schritt überfällig sei, zumal man gutes Betreuungspersonal brauche.

Eine langersehnte Nachricht für viele Mitarbeiter bei Leuchtpunkt. Für manche schien das erste Gehaltsplus seit zehn oder mehr Jahren greifbar. Doch laut Jana Tomuleit ist das angekündigte Plus ausgeblieben. In einer Einrichtung der Leuchtpunkt habe eine Kollegin kürzlich gekündigt, auch wegen der Gehaltsfrage.

In einem Schreiben an die SZ-Redaktion wird die Leuchtpunkt-Führung ebenso kritisiert. Der anonyme Absender wendet sich „im Namen der Eltern der Kinder..., die die Kindereinrichtung in Pulsen besuchen“, an die Öffentlichkeit. Missstände werden aufgezählt: Demnach würden in Pulsen fast 20 Kleinkinder „auf engstem Raum betreut“. „Personelle Engpässe“ bei den Erziehern seien „an der Tagesordnung“, „Praktikanten, Hilfskräfte und Auszubildende“ würden den Bedarf abdecken. Der Brief berichtet von einem „erheblichen Renovierungsrückstand“ und einem bisher nicht eingelösten Versprechen der Leuchtpunkt, einen zusätzlichen Raum im Pulsener Kita-Gebäude für Krippenkinder auszubauen.

Nachfrage bei Lothar Herklotz: Der Bürgermeister der Röderaue ist Geschäftsführer der 2004 gegründeten gemeinnützigen Leuchtpunkt gGmbH. Das im Dezember angekündigte Verdienstplus sei zwar nicht vom Tisch, sagt Herklotz. Aber aufgrund der derzeitigen Haushaltssperre bei der Gemeinde nicht realisierbar. Die Gemeinde prüfe, wie dem Personal doch noch mehr Geld gezahlt werden könne. Es könne aber ein bis zwei Monate dauern, ehe ein endgültiges Ergebnis vorliege. Dass die Löhne und Gehälter in der Gemeinde und ihren Unternehmen nicht allzu hoch sind, weiß man an der Gemeindespitze. Doch ohne den Ausstieg aus der Tarifbindung 1999 hätte die Gemeinde schon „zuschließen können“, argumentiert der Bürgermeister.

Dass die Personalsituation bei den Kitas mitunter eng sei, bestätigt Lothar Herklotz. Erst kürzlich hätten zwei Erzieherinnen die Leuchtpunkt verlassen. Neues Personal zu finden, sei schwierig. Engpässe seien aber mitnichten ein durchgehendes Problem. Alles gehe straff nach dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel, so Herklotz.

Entsetzt zeigt sich der Bürgermeister und Leuchtpunkt-Chef über den Vorwurf, die baulichen Zustände in den Kitas seien schlecht. Die Einrichtung in Pulsen etwa sei großzügig. Und der dortige Ausbau sei bereits in vollem Gange, widerspricht Lothar Herklotz anderslautenden Behauptungen. Die Gemeinde habe allerdings statt des ursprünglich großangelegten Umbauplans mit Kosten von 120 000 Euro eine sparsamere Bauvariante gewählt.

