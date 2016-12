Frust bei den Waggonbauern Scheinbar plant Bombardier noch mehr Stellenstreichungen als angekündigt. Das will in Görlitz niemand hinnehmen.

Vor dem Werk des Fahrzeugbauers Bombardier kamen die Mitarbeiter am Freitagvormittag zu einer Protestaktion zusammen. Anlass ist die von Bombardier unbestätigte Information, im Görlitzer Werk mehr Arbeitsplätze als bereits angekündigt zu streichen. © nikolaischmidt.de

Görlitz. Die Unsicherheit ist groß, doch der Unmut ist noch größer, als sich die Angestellten vom Fahrzeugbauer Bombardier am Freitag um 11 Uhr vor dem Werkstor in Görlitz versammeln. Sie tragen Schilder der IG Metall, die aufrufen, gemeinsam die Zukunft zu sichern. Die Arbeiter bangen um ihre Stellen. Ausgerechnet vor den Weihnachtsfeiertagen breitet sich unter der Belegschaft noch größere Ungewissheit darüber aus, wie es weitergehen soll.

Grund dafür sind Berichte, wonach der kanadische Konzern noch drastischere Stellenkürzungen plane als Anfang 2016 angekündigt. Anstatt den 1 430 Stellen, die deutschlandweit wegfallen sollten, ist jetzt gar von 2 500 Arbeitsplätzen die Rede. Betroffen seien dabei vor allem die Standorte Görlitz, Bautzen und das brandenburgische Hennigsdorf. Eine Stellungnahme von Bombardier gibt es dazu nach wie vor nicht. Genau das sorgt für die Unruhe.

„Offiziell ist zwar bisher nichts, doch es ist absehbar, was auf die Werke zukommen wird. Da ist die Stimmung natürlich am Boden“, erklärt Jan Otto, Geschäftsführer der IG Metall Ostsachsen. Es fanden an allen drei Standorten Protestaktionen und Betriebsversammlungen statt. Ungefähr 1 000 Angestellte sind am Freitag dem Aufruf der IG Metall Ostsachsen gefolgt, sich nach der Belegschaftsversammlung einmal mehr vor dem Görlitzer Werk zu versammeln und den Unmut laut und öffentlichkeitswirksam kundzutun. Die Mitarbeiter brauchen Gewissheit, sagt Jan Otto. „Es ist eine zeitnahe Stellungsnahme nötig.“ Dabei zielt er auf eine Standortzusage für Görlitz als auch Bautzen sowie den Erhalt der Kompetenzen und dem Ausbau der Teilefertigung ab. Allem voran steht weiterhin die dringende Forderung, dass sich Bombardier mit konkreten Zahlen und Plänen äußere. „Wir werden darum kämpfen, dass es schon Anfang des Jahres Ergebnisse gibt“, sagt Otto, der von der Befürchtung spricht, dass diese Informationen noch bis Juni zurückgehalten werden könnten.

Da sehen Jan Otto als auch der Betriebsratsvorsitzende des Görlitzer Werkes, Volker Schaarschmidt, dringenden Handlungsbedarf. „Kostensenkungen dürfen nicht das Handeln des Unternehmens bestimmen“, sagt Schaarschmidt. Zwar sei die Auslastung des Werks für 2017 noch gut, doch bis 2018 müsse sich etwas ändern, um auf dem Markt Aufträge zu bekommen. Für Schaarschmidt bringen weitere personelle Einsparungen keinen Erfolg. Aktuell arbeiten ungefähr 2 000 Festangestellte und Leiharbeiter im Görlitzer Waggonbauwerk. Seit Bekanntwerden der Kürzungspläne werden bereits 500 Leiharbeiter nicht mehr beschäftigt und 200 Angestellte sind durch das Freiwilligenprogramm Ende Oktober ausgeschieden. „Das Personal soll nicht weiter geschmälert werden.“ Dafür erntet er viele Pfiffe und beipflichtende Zurufe. „Wir müssen immer wieder die tatsächlichen Zahlen fordern“, sagt René Straube aus dem Betriebsrat.

Klarheit fordert auch die Politik, aus der ebenfalls wieder Vertreter zum Protest gekommen waren. Nicht nur Vertreter des SPD-Kreisverbandes, der CDU und der Linken waren anwesend, sondern auch Oberbürgermeister Siegfried Deinege und Thomas Jurk, Bundestagsabgeordneter der SPD. Deinege, der das Görlitzer Werk einst leitete, ergriff auch selbst das Wort: „Schon vor einem Jahr sprach ich über die bestehenden Probleme. Es hilft nicht der Stellenabbau, sondern es müssen Aufträge rangeschafft werden“, sagt er. Auch er werde um den Standort kämpfen.

Außerdem wurde angekündigt, dass der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) noch in der kommenden Woche einen entsprechenden Gesprächstermin hat. Bundeswirtschaftsminister Siegmar Gabriel (SPD) nimmt sich jetzt offenbar ebenfalls der Bombardier-Problematik an. So sei ein zeitnahes Treffen mit der kanadischen Unternehmensleitung bereits in Planung. Denn auch für Gabriel ist die Sicherung von Arbeitsplätzen ein wichtiges Anliegen, wie es aus dem Bundeswirtschaftsministerium heißt.

