Frust am Weinberghaus Die Ehrenamtlichen der Görlitzer Südstadt haben das Ohr an der Masse. Doch bei so manchem Projekt ist guter (Bürger)rat teuer.

Der Verfall des Weinberghauses ist dem Bürgerrat ein Dorn im Auge. Man will jetzt mit dem Inhaber in Kontakt treten und lädt am 7. Dezember zu einer Art Gedenken an dem einst so beliebten Südstadtlokal ein. © Ralph Schermann

Über den Bürgerrat Südstadt konnte Hartmut Wilke nur staunen: „Es ist ja unwahrscheinlich, welche Bandbreite an kreativen Ideen und Projekten es hier gibt“, würdigte der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung.

Der 2015 gewählte Bürgerrat hatte am Dienstag in den einstigen Zentralen Jugendklub eingeladen, der zuletzt „Tanzbar Kiss“ hieß. Der kleine Nebenbau liegt hinter dem Schützenhaus, das vom christlichen Verein „Einer für alle“ ausgebaut wird. Waren es zur Gründung rund 50 Südstädter, wollte diesmal aber nur die Hälfte wissen, was die Ehrenamtlichen in den vergangenen zwölf Monaten gemacht haben. Für die sieben Bürgerräte gab DRK-Mitarbeiter Daniel Breutmann diesen Überblick. Danach sei der überwiegende Teil der zur Verfügung stehenden 8 889 Euro in die Unterstützung von Vereinsprojekten geflossen, etwa für den Förderverein Melanchthonschule, den Frauenbund, den Tierpark. Durch Zuschüsse wurden Südstadt- und Kreuzkirchenparkfeste belebt, die Truppe des Sattigplatz-Bunkers unterstützt und „die vielfältige Vereinslandschaft in der Südstadt dargestellt“. Breutmann überreichte Geschäftsführer Markus Stäbler vom Gastgeberverein für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit gleich zu Versammlungsbeginn eine Hundert-Euro-Förderung.

Konkrete eigene Vorhaben und Ziele indes sind meist eher noch im Stadium der Ideensuche. Hier tummelt sich dann auch die von Hartmut Wilke genannte Vielfalt. Der Bürgerrat möchte, dass der Jakobstunnel bunt wird, das Weinberghaus neu erwacht, die Bushaltestelle Im Bogen nicht nur eine Sitzbank, sondern gleich ein Regendach dazu bekommt und vieles dieser Güte mehr. Um den teurer als nötig werdenden Spielplatz am August-Bebel-Platz finanzieren zu helfen, startete der Bürgerrat eine Crowdfunding-Initiative, sucht also Geld stiller Teilhaber. Auf der Brache des ehemaligen Edeka-Marktes Jauernicker Straße stellen sich Bürgerräte einen regelmäßigen Markt vor. „Die Nasch-Allee in der Innenstadt hat ja bewiesen, dass die Tourenpläne der fliegenden Händler das zulassen“, betonte Schmiedemeister Uwe Lehmann, ebenfalls ein gewähltes Bürgerratsmitglied. Eine Besucherin sah auch Trödelmärkte als Angebot auf der derzeit leeren Fläche. All die guten Ideen haben freilich einen Haken: Hier wird über Dritte geredet. Oberbürgermeister Siegfried Deinege ist es deshalb wichtig zu wissen, dass hier zuerst die Eigentümer gefragt sind. Und die sitzen für den ehemaligen Markt in Italien, für das Weinberghaus in Schwaben und für den Jakobstunnel in den Chefetagen der Deutschen Bahn. „Für einen Wochenmarkt gilt es zudem, viele rechtliche Hürden zu nehmen“, sagte Ordnungsamtsleiter Hans-Jürgen Zschau und bot dem Bürgerrat dabei seine Unterstützung an. Unterstützung der Verwaltung würde auch bei einem eigenen Wunsch des Bürgerrates benötigt: „Viele Stadtteile haben Namenstafeln, die Südstadt leider nicht.“ An den nur sechs wichtigen Straßen zur Südstadt sollte das aber als Gleichbehandlung machbar sein.

Benannt wurden Verkehrsprobleme an Südausgang, Tierpark und Sechsstädteplatz. Diese zu diskutieren, soll nächstes Jahr ein Stammtisch genutzt werden. Solche für jeden offene Bürgerrunden gibt es an jedem ersten Mittwoch im Monat, 19 Uhr, im Lokal „Zur Alten Freundschaft“. Am 4. Januar werden sie fortgeführt.

Nächste Veranstaltungen des Bürgerrates Südstadt:

4. Dezember, Adventsmarkt, Biesnitzer Straße 29;

7. Dezember, 19 Uhr, „Rettet das Weinberghaus“, Treff vor Ort bei Lichterglanz und einem rustikalen Imbiss

Kontakttelefon Bürgerbeteiligung: 03581 672000

