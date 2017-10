Frust am Ullersdorfer Platz Jahrelang wird über eine Umgestaltung diskutiert, jetzt machen Stadt und DVB Vorschläge.

Viel Verkehr, viel Lärm: am Knotenpunkt am Ullersdorfer Platz in Bühlau staut es sich regelmäßig. © Sven Ellger

Pendler, Fußgänger, Radfahrer und Fahrgäste von Bus und Bahn brauchen Geduld am Knotenpunkt Ullersdorfer Platz. Sehr viel Geduld. Stau gehört dort zum Alltag. Stadtplanungsamt und Verkehrsbetriebe luden am Donnerstag zu einer Infoveranstaltung ins Gymnasium Bühlau ein, um über den aktuellen Planungsstand zu sprechen. Und das Interesse der Bürger war riesig. Alle Plätze in der Aula waren belegt, die Gäste standen teilweise bis in den Flur hinaus während der Veranstaltung. Die Anwohner beschwerten sich über lange Wartezeiten an den Ampeln und fehlende Parkplätze. Die Planer stellten zwei Varianten zur Entschärfung des Verkehrschaos vor, jetzt müssen Stadtverwaltung und der Stadtrat entscheiden. Erst dann kann gebaut werden. Und so lange brauchen eben auch die Pendler noch Geduld.

Welche Variante wollen

die Verkehrsbetriebe?

Die DVB favorisieren die sogenannte Variante B. Hier sollen Teile der Straßenbahn- und Buslinien in Richtung Rossendorfer Straße verlegt werden. Der Vorteil: kurze Umsteigewege für die Fahrgäste ohne Überqueren der Straße, betont Verkehrsplaner Andreas Hoppe von den DVB. Außerdem soll es eigene Fahrstreifen für Radfahrer und barrierefreie Haltestellen geben. Die neue Straßenbahnschleife an der Rossendorfer Straße würde außerdem einen Park-&-Ride-Parkplatz mit 165 Stellplätzen bekommen. Das wird jetzt geprüft von den Gremien. Offen halten sich die DVB damit auch, die Straßenbahnlinie 11 bis nach Weißig zu verlängern. Dieses Projekt hatte der Stadtrat erst mal zurückgestellt. Der Ullersdorfer Platz wäre nur noch Endpunkt für die Buslinien E 61, 84, 226, 228 und 229. So würde der Platz entlastet.

Wie sieht die Alternativ-Variante

dazu aus?

Hier würden alle Linien weiter über den Ullersdorfer Platz fahren und nur die minimalen Forderungen des Gesetzgebers erfüllt werden. Das heißt: barrierefreie Haltestellen und sichere Fußgängerüberwege, so Hoppe. Doch diese Variante ist laut DVB auf Dauer nicht leistungs- und förderfähig.

Wo könnten neue Parkplätze entstehen?

Mit der Sanierung des Gymnasiums fielen Park & Ride-Plätze weg. Das sorgte für Ärger bei den Bühlauern. Seit Jahren kämpften sie dafür, dass ein Stellplatz an der Ecke Sohlander/Grundstraße entsteht. Die Stadt prüft das. Der Bebauungsplan ist fertig, aber die Finanzierung ist von der Planung für den nächsten Doppelhaushalt abhängig, so Steffen Szuggat, Leiter vom Stadtplanungsamt.

zur Startseite