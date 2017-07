Frühstücken mit Elefantenzähnen Das Projekt „Perspektiven Weißwasser“ bietet viele unterschiedliche Angebote. Manche gibt es nur einmal

Das Gartenfrühstück im Rahmen des Projekts „Perspektive(n) Weißwasser“ im August ist einmalig (im Foto die Premiere im vergangenen Jahr). Weitere Angebote gibt es auch in der übrigen Zeit des Jahres. © Archiv/Rolf Ullmann

Weißwasser. Beim Gartenfrühstück an der Villa der ehemaligen Glasfachschule in Weißwasser im August dürfen die Teilnehmer ihre eigenen Zähne benutzen. Die aufblasbaren Spitzbögen, die bei der Premiere der Veranstaltung im vergangenen Jahr wie ein Spalier aus Elefantenstoßzähnen wirkten, waren nur Deko. Ob der nachts beleuchtete Hingucker dieses Jahr wieder dabei sein wird? Überraschen lassen! Die Sommerakademie, in deren Rahmen das Frühstück für alle angeboten wird, ist Teil des Gesamtprojekts „Perspektive(n) Weißwasser“. Darüber hinaus gibt es dauernde Angebote. Sie sind weniger exotisch, aber dafür praktisch, sportlich, kreativ. Sieben Beispiele.

Perspektive 1: Handwerkliche Fähigkeiten sind meistens ausbaufähig

Ob im Haus, im Garten oder auf der Terrasse – bei diesem Angebot sind handwerkliche Fähigkeiten gefragt. Und ein bauliches Grundwissen beziehungsweise berufliche Erfahrung. Bei dem Baugewerke-Workshop kann jeder mitmachen, der diese Voraussetzungen erfüllt. Aber ohne Anmeldung geht es nicht.

Perspektive 2: Ziergehölze bekommen den letzten Schliff

Der Apfelbaum ist völlig zugewachsen? Die Kirsche trägt nicht mehr? Abhilfe kann der Workshop Obst- und Ziergehölzschnitt schaffen. Teilnehmer erfahren den richtigen Zeitpunkt und die optimale Technik für den Rückschnitt. Ein echter Fortschritt, oder?

Perspektive 3: Auf Schusters Rappen um den Braunsteich

Jeder kennt ihn, Sofakartoffeln fürchten ihn: den inneren Schweinehund. Gemeinsam lässt sich der furchterregende tierische Genosse besser überlisten. Mit dem sportlichen Walken (schnelles Gehen) um den Braunsteich atmen die Teilnehmer nicht nur richtig durch, sondern kommen auch mal ins Grüne und, bekommen im besten Fall, den Kopf wieder frei.

Perspektive 4: Schönsein will gelernt sein

Fragen stehen am Anfang des Beauty-Kurses: Wie pflege ich meine Haut am besten? Welche Inhaltsstoffe sind gut, welche weniger? Welche Farben stehen mir? Wer mitmacht, bekommt nicht nur Antworten, sondern auch Tipps und Beratung. Übrigens: Der Kurs richtet sich nicht nur an Frauen.

Perspektive 5: Essen – aber das Richtige, bitte!

Wenn die Personenwaage einen Zettel mit dem Satz ausspuckt: Einer muss runter!, ist es Zeit für den Kurs „Gesunde Ernährung“. Wer sich traut mitzumachen, erhält Unterstützung für ausgewogenes Essen, leckeres und gesundes Selbstzubereitetes oder die Umschiffung von Fett- und Zuckerfallen. Die Teilnehmer kochen selbst und essen gemeinsam.

Perspektive 6: Kreativität kann man lernen

Holz, Stoff, Farben, Naturmaterialien: Die Palette an Möglichkeiten für eine kreative Betätigung sind schier endlos. Eine Auswahl an Materialien sowie Vorschläge, was man damit machen kann, hält der „Offene Kreativtreff“ für alle bereit, die Makramee für eine ostasiatische Kampfsportart halten. Die Teilnehmer können Neues lernen oder ihr Können selbst an den Mann oder die Frau bringen. Termin: dienstags und donnerstags von 10 bis 15.30 Uhr im TAB.

Perspektive 7: Unterstützung für Meise, Marienkäfer & Co.

Nisthilfen für Vögel, Insektenhotels oder Pflanzkästen für Balkon und Garten lernt basteln, wer sich für den Workshop „Holzwerkstatt“ meldet. Dazu gibt‘s Tipps rund um den Garten.

Die Kurse laufen im TAB (Rosa-Luxemburg-Str. 21) oder bei der Ausbildungsgesellschaft Rodig (Str. der Einheit 24). Der offene Kreativtreff findet regelmäßig statt. Für die anderen Angebote ist eine Anmeldung erforderlich: Ausbildungsgesellschaft Rodig, Telefon 03576 55221. info@ausbildungsgesellschaft.de

