Frühstück mit den Weltmeistern Francesco Friedrich und sein Bob-Team machen sich fit für die Olympia-Saison – in der Kaderschmiede Kienbaum.

Das Wesentliche steht auf dem Tisch. Und noch entscheidender ist, findet Trainer Gerd Leopold (Mitte), dass der fünfmalige Bobweltmeister Francesco Friedrich (rechts) seine Mannschaft mit den Anschiebern Candy Bauer, Thorsten Margis, Jannis Bäcker, Florian Kunze und Martin Grothkopp (von links nach rechts) regelmäßig beisammen hat. © privat

Da sitzen sie also, diese Kraftpakete mit ihren Müslischüsseln voller Obst, Körner und allem, was stark und fit macht. Dazu gibt es Kaffee, Tee und Saft, mancher bevorzugt auch Eier. Francesco Friedrich, der fünffache Weltmeister, begnügt sich mit Salamibrötchen, Joghurt – und der Rolle des Zuhörenden. Überhaupt kommen die Gespräche erst langsam in Gang, morgens so kurz vor halb acht. Da sind Bobfahrer keine Ausnahme, auch nicht der Pilot aus Pirna und seine Mannschaft.

Die Kollegen der anderen Teams fehlen zu diesem Zeitpunkt noch, der Altenberger Nico Walther mit seinen Anschiebern und auch Europameisterin Mariama Jamanka. Entscheidet sich etwa schon hier, wer auf der Bahn der Beste ist? Unter dem Motto: Der frühe Frühstücker holt das Gold ...

Nein. Jeder Athlet hat seinen individuellen Plan – nur das Team Friedrich an diesem Mittwoch keine Zeit zu verlieren. Die Woche ist ohnehin schon streng durchgeplant hier in Kienbaum, dem Trainingszentrum, das bereits als DDR-Kaderschmiede weltweit Berühmtheit erlangte.

Kienbaum ist das Zauberwort, immer noch. Was für Leichtathleten wie die Hartings oder auch die deutschen Turner um Marcel Nguyen und Andreas Toba, die gerade zur WM-Vorbereitung hier sind und am Nachbartisch sitzen, gut ist, kann für Bobfahrer ja nicht schlecht sein. Findet auch Friedrich. Kurze Wege zwischen Unterkunft und Sportstätten, erstklassige Trainingsbedingungen mit Kraftraum, Sportplatz und Laufhalle sowie natürlich die großen Portionen zu den Mahlzeiten – mehr brauchen sie in dieser Saisonphase nicht. Und das olympische und para-olympische Trainingszentrum am Rand von Berlin bietet genau das.

Friedrich und seine Anschieber gehören inzwischen zu den Stammgästen in Kienbaum. Zum vierten Mal sind der Pilot und Thorsten Margis, Martin Grothkopp, Jannis Bäcker sowie Candy Bauer seit Mai da, diesmal von Sonntag- bis Freitagabend. „Zwei Autostunden von Dresden entfernt finden wir auf engstem Raum die besten Trainingsmöglichkeiten“, sagt Trainer Gerd Leopold.

Einen Zapfenstreich gibt es für seine Athleten nicht. Dass zwei von ihnen am Abend zuvor noch Poker gespielt haben, erfährt er am Frühstückstisch – und lächelt entspannt. Wann sie letztlich im Bett lagen, interessiert ihn nicht. „Ich kann mich auf die Jungs absolut verlassen. Es wäre ja auch schlimm, wenn ich sie in ihrem Alter noch kontrollieren müsste“, sagt er und erzählt von der eisernen Disziplin und dass Alkohol für seine Athleten ganz selbstverständlich tabu ist – mindestens bis Februar zu den Olympischen Spielen.

Umso härter wird trainiert, erst recht in Kienbaum. Nach dem internen Anschubtest vor zwei Wochen, bei dem Friedrich, Bäcker und Grothkopp ihre jeweiligen Teildisziplinen gewonnen haben, sind die Athleten trainingsmethodisch noch mal einen Schritt zurückgegangen. Im Kraftraum werden nicht die Spitzenlasten gewuchtet, stattdessen zählen Wiederholungen.

Hypertrophie-Training nennt sich das. „Es geht darum, den Querschnitt des Muskels zu vergrößern, um daraus dann mehr Kraft generieren zu können“, erklärt Friedrich. In Zahlen bedeutet das beispielsweise: zehn Kniebeuge mit 220 Kilogramm auf der Hantelstange.

An diesem Mittwoch steht die Königseinheit auf dem Programm: sprintkraftspezifisches Training. Gerannt wird dabei jedoch nicht. Vielmehr werden Muskeln gezielt angesprochen, die die Sprintleistung beeinflussen – mithilfe von verschiedenen Sprungserien und Ausfallschritten.

Wie früher am zweiten Tag beim Zehnkampf fühle er sich, meint Bäcker. Da könne selbst der Physiotherapeut nur Schadensbegrenzung betreiben. Sogar Friedrich pumpt. So geschafft sieht man ihn selten. „In Kienbaum trainieren wir noch ein bisschen härter. Die Motivation ist einfach größer, weil alle Teammitglieder dabei sind. Da stachelt man sich gegenseitig an“, sagt Friedrich. Was dabei herauskommt, zeigt der interne Weitwurfwettbewerb mit der Vier-Kilo-Kugel. Gleich um satte 80 Zentimeter hat Grothkopp in dieser Woche seine Bestleistung gesteigert: auf 23,70 Meter.

So ein Trainingslager ist aber auch immer eine Gratwanderung zwischen Be- und Entlastung. Hinzu kommen die veränderten Familienverhältnisse. Friedrich, Bauer und Grothkopp sind junge Väter, sodass es auch beim gemeinsamen Grillen wie am Mittwochabend nicht mehr nur vorrangig um schnelle Autos, die Saison und Anekdoten der Vorjahre geht.

Wintersportler, die während der Weltcup-Saison nicht selten drei, vier Wochen am Stück unterwegs sind, wägen in der Vorbereitung noch gezielter ab, wann und wieso sie die Familie allein lassen. „Für unsere Frauen ist es schlimmer. Wir sind beschäftigt und haben gut zu tun“, sagt Friedrich. Und Grothkopp erzählt, dass seine Frau kleine Videos übers Handy schickt.

Kienbaum war, ist und bleibt trotzdem Pflicht. „Schlafen, essen und trainieren – man kann sich als Leistungssportler auf das Wesentliche konzentrieren“, betont Grothkopp. Nicht zuletzt helfen die gemeinsamen Tage zwischenmenschlich. „Am Ende geht es nicht um den Einzelnen, sondern das Team Friedrich“, bekräftigt Trainer Leopold, der in Gedanken schon weiter ist.

Demnächst stehen Bob-Tests an, und auch die neuen Erkenntnisse, die ihnen der Sportwissenschaftler Florian Scholz vom Olympiastützpunkt Dresden/Chemnitz vor der zweiten Einheit am Mittwochnachmittag vorgestellt hat, müssen nun ins Training integriert werden. Das heißt: Am nächsten Tag geht es wieder zeitig raus. Punkt 7.30 Uhr ist Frühstück mit den Weltmeistern.

