Frühstück mit dem Personalchef Auf kurzem Weg sollen sich Arbeitssuchende und Arbeitgeber finden. Das ist in der Hartharena möglich.

Damit sich Arbeitssuchende und Arbeitgeber auf schnellem und einfachem Weg finden, lädt die Stadt Hartha gemeinsam mit dem Jobcenter Mittelsachsen und der Agentur für Arbeit zum Frühstück in die Räume der oberen Etage der Hartharena ein. © André Braun

Fachkräftemangel gibt es inzwischen in allen Bereichen und Branchen. Damit sich Arbeitssuchende und Arbeitgeber auf schnellem und einfachem Weg finden, lädt die Stadt Hartha gemeinsam mit dem Jobcenter Mittelsachsen und der Agentur für Arbeit zum Frühstück in die Räume der oberen Etage der Hartharena ein.

Natürlich spielen Kaffee und belegte Brötchen am Sonnabend in der Zeit von 9 bis 13 Uhr nur eine untergeordnete Rolle. Sie sollen eher zur gemütlichen und zwanglosen Atmosphäre beitragen.

Elf Arbeitgeber hat die Wirtschaftsförderin der Stadt Hartha Karin Schröder gewinnen können, die auf der Suche nach Arbeitskräften sind. „Wir wollen diese Möglichkeit nutzen, um sowohl die Arbeitgeber auf der Suche nach Personal zu unterstützen, als auch Arbeitssuchenden auf recht unkomplizierte Weise den richtigen Leuten vorzustellen“, sagte Karin Schröder. Beide sollen ins Gespräch kommen. Vielleicht entdecke so ein Arbeitgeber, dass jemand wegen seines Hobbys für eine bestimmte Arbeit in seinem Unternehmen geeignet sei. „Bewerbungsunterlagen bieten oft kein vollständiges Bild und führen unter Umständen zu einer Absage für den Bewerber“, so die Wirtschaftsförderin.

Die Arbeitssuchenden wurden vom Jobcenter oder der Agentur für Arbeit angeschrieben. Beim Jobcenter Mittelsachsen haben etwa 60 Leute ihre Teilnahme bestätigt, so Annett Voigtländer, verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit beim Jobcenter Mittelsachsen. Kurzentschlossene könnten am Sonnabend gern in die Harth-arena kommen, um sich über zu besetzende Arbeitsstellen in der Region zu informieren. Mitbringen sollen alle Arbeitssuchende den sogenannten „Steckbrief“, der ihnen mit dem Anschreiben zugegangenen ist. Und das möglichst in mehrfacher Ausführung. „Wer will, kann auch seine umfangreichen Bewerbungsunterlagen mitbringen“, so Annett Voigtländer.

Dem Jobcenter gehe es darum, die Leute möglichst an Firmen in der Region zu vermitteln, da sie nicht immer mobil sind. „Das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Frühstück ist ein neues Format zu den sonstigen Vermittlungsgesprächen. Mehrere Bewerber treffen auf verschiedene Arbeitgeber“, sagte Annett Voigtländer. Das Format sei nicht neu, aber in vielen Fällen erfolgreich.

Das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Frühstück ist eine Ergänzung zum Berufsorientierungstag (BIT) der drei Oberschulen aus Hartha, Leisnig und Waldheim. Den Organisatoren ist es gelungen, 57 Firmen und Institutionen zu gewinnen, die mehr als 80 Berufe in der Zeit von 9 bis 13 Uhr präsentieren. Willkommen sind alle Interessierten.

Berufsorientierungstag am Sonnabend in der großen Halle der Hartharena von 9 bis 13 Uhr.

Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Frühstück an Sonnabend von 9 bis 13 Uhr in den oberen Räumen der Hartharena.

zur Startseite