Frühstart der Kameliensaison Im Gewächshaus des Botanischen Blindengartens in Radeberg kann man die herrlichen Blüten erleben.

Kamelien gibt es auch im Botanischen Blindengarten in Radeberg. © Matthias Schumann

Diesmal hatten es die farbenprächtigen Kamelien im Gewächshaus des Botanischen Blindengartens in Radeberg besonders eilig. Denn ganze vier Wochen früher als sonst locken sie nun mit ihren bunten Blüten! Das Gewächshaus auf dem Areal des Taubblindendienstes an der Pillnitzer Straße im Radeberger Süden ist deshalb nun wieder mittwochs und sonnabends in der Zeit von 13 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. „Wie lange die Blütezeit andauern wird, kann noch nicht gesagt werden“, so Elke Kaube vom Taubblindendienst. Und sie verrät, dass künftig die Versorgung der Besucher über die neue Küche im Spatzenhof gleich am Eingang zum Taubblindendienst geplant ist. „Aber wir sind derzeit noch dabei, sie einzurichten, so dass es im Moment noch keine Versorgung während der Öffnungszeiten gibt“, bittet sie um noch ein wenig Geduld. (szo)

