Nachwuchssport Frühstart bei den Kreis-Kinder-Jugendspielen Am Wochenende steigt in Freiberg die Eröffnung der Wettkämpfe. Allerdings sind die ersten Sieger schon gekürt.

Richtig was los war bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen im BMX am Freitag auf der Bahn im Cross-Center Reinsdorf. © Dietmar Thomas

Traditionell geht es im Juni nochmals rund im Nachwuchssport des Landkreises Mittelsachsen, werden doch in den Wochen vor den großen Ferien die Kreis-Kinder- und Jugendspiele ausgetragen.

Schon seit Wochen bereiten sich Mädchen und Jungen auf den sportlichen Höhepunkt vor. Vor allem an drei Wochenenden werden in 19 Städten und Gemeinden des Landkreises die Wettkämpfe ausgetragen. Dabei kämpfen Nachwuchssportler aller Altersklassen in 27 Sportarten um Urkunden und Medaillen. Allein elf Entscheidungen fallen dabei in Freiberg. Aber auch in Westewitz (Drachenboot), Döbeln (Handball und Tischtennis), Kriebstein (Rollkunstlauf) und Reinsdorf (BMX) kommen und kamen Wettkämpfe zur Austragung, wobei die BMX-er einen Frühstart hinlegten und ihre Wettkämpfe bereits am vergangenen Freitag durchführten.

Große Teilnehmerfelder im Ballsport

Große Teilnehmerfelder werden dabei vor allem in den Sportarten Gerätturnen, Schwimmen, Drachenboot und Leichtathletik erwartet. Im Handball und Fußball fanden bereits mehrere Vorrunden statt, sodass mit der Endrunde in diesen Sportarten insgesamt etwa 1000 junge Sportler/-innen an den Wettkämpfen teilnehmen. Unterstützt wird der Kreissportbund Mittelsachsen bei der Durchführung von zahlreichen Vereinen und Fachverbänden, die durch ihren Einsatz den reibungslosen Ablauf erst ermöglichen.

Kommenden Sonnabend wird auf dem Freiberger Platz der Einheit die offizielle Eröffnung der diesjährigen Spiele durchgeführt. Nach dem feierlichen Einlaufen in das Stadion erwartet die Aktiven und Zuschauer das Entzünden der Flamme und das Verlesen des Eides der Athleten und Kampfrichter. Erwartet werden auch wieder Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft. Anschließend werden die Leichtathletikwettbewerbe fortgesetzt, die bereits am Freitag in den Altersklassen U14 bis U20 beginnen.

Ein Großteil der Sommerwettkämpfe wird am zentralen Eröffnungswochenende statt. Beispielsweise Radsport in Großwaltersdorf, Gerätturnen in Mittweida, Schwimmen in Freiberg sowie Judo und Fechten in Oederan. Am letzten Wettkampfwochenende sind dann Handball und Fußball an der Reihe. Gesucht werden zudem dann noch die Sieger im Tischtennis und Rollkunstlauf.

Dass Sport bei den Kreis-Kinder- und Jugendspielen besonders großen Spaß machen kann, erlebten 18 Jungs und zwei Mädchen am späten Freitagnachmittag auf der BMX-Strecke des Cross-Centers Reinsdorf. Dass man damit einen „Frühstart“ der diesjährigen Spiele hinlegte, sieht dabei niemand dramatisch. Wir haben gefragt, ob es möglich sei und dem wurde positiv beschieden“, sagte Organisator Kai Raudies dem Döbelner Anzeiger. Zudem freute er sich, dass die Veranstaltung ohne Probleme über die Bühne ging. „Es waren nette sportliche Wettkämpfe mit viel Potenzial“, schätze der BMX-Trainer ein. So seien viele Kinder am Start gewesen, die erst seit diesem Jahr bei der BMX-Bande des MC Reinsdorf trainieren. „Die haben ihr erstes Rennen gefahren. Gerade die kleinen Veranstaltungen sind dabei gut geeignet, dem BMX-Sport näher zu kommen“, so Raudies. Die Entscheidungen fielen dann in vier Wertungsläufen, deren Punkte zusammengezählt wurden. Besonders überraschte dabei das Abschneiden der beiden Mädels. So startete Eva Bauer in der Altersklasse U9, die sie zu ihren Gunsten entschied und ihre Schwester Maria wurde in der Altersklasse U7 immerhin Zweite. „Aber auch die anderen Piloten zeigten tolle Leistungen“, freute ich Raudies. (DA/ksb)

