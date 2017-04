Frühlingsspaziergänge starten Zum 14. Mal gibt es dieses Angebot in Sachsen. Auch Zabeltitz, Lauterbach und Großenhain laden ein.

Spaziergang mit Hund. © Brühl

Am 29. April geht es los: Zum 14. Mal finden Frühlingsspaziergänge statt. Eine Broschüre informiert über 260 Ausflüge in Wald und Flur, die in den kommenden Wochen von Umweltbildungseinrichtungen, ehrenamtlichen Naturschützern, Privatpersonen, Kommunen, vom Staatsbetrieb Sachsenforst sowie von Natur- und Landschaftspflegeverbänden angeboten werden.

Die Teilnehmer können bei Wanderungen oder Führungen Parks, Gärten sowie Wälder durchstreifen, Sehenswürdigkeiten besichtigen und Bergbaureviere erkunden. Wer mit dem Förster Neues im Wald entdecken oder mit einem Ornithologen Vögel beobachten will, der wird bei den Frühlingsspaziergängen fündig werden. Alle Frühlingsspaziergänge sind im Internet unter www.frühlingsspaziergang.sachsen.de unterteilt in fünf Regionen abrufbar.

So wird am 1. Mai vormittags ab Zabeltitz durch die Röderaue gewandert, und nachmittags führt Hofbaumeister Knöffel durch den Zabeltitzer Barockgarten. Am 28. Mai findet der Tag der Parks und Gärten in Lauterbach und auf dem Großenhainer Kupferberg statt.

