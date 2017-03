Frühlingslust statt Winterfrust

Ostereier im Schnee? Gut möglich Auch wenn es sich vergangene Woche schon nach Frühling anfühlte: Ein heranrauschendes Tief am Wochenende hat gezeigt, wie schnell sich das Wetter wieder ändern kann. Ruckzuck war es vorbei mit dem herrlichen Vorfrühlingsgefühl. Solche Schwankungen im März seien zwar normal, sagt Lothar Schirrmeister von der Wetterwarte Zinnwald-Georgenfeld. Er warnt aber zugleich: „Man sollte den Winter nie zu zeitig beerdigen.“ Den Mantel und die dicken Schuhe wegpacken, die Sommerreifen schon draufziehen? Lieber nicht, betont Schirrmeister, der seit 2001 das Wetter in Zinnwald beobachtet. Auch wenn sich unmittelbar noch keine Kaltfront ankündigt. Generell seien Voraussagen über zehn Tage hinaus ohnehin nicht seriös. Daher kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob oder gar wann noch mal Schnee kommt. Unwahrscheinlich ist es nicht, sagt Schirrmeister: „2005 und 2006 lag hier zur selben Zeit noch 1,60 Meter Schnee.“ Gut möglich, dass auch die Ostereier im Schnee versteckt werden. „Ich kann mich an mehrere Jahre erinnern, in denen es über die Osterfeiertage weiß war.“

Tiere haben ausgeschlafen Wenn das Quecksilber sinkt, macht sich das auch im Wildpark Osterzgebirge bemerkbar. Viele Tiere verkriechen sich über die Wintermonate, erklärt Chef Frank Gössel: „Die Nasenbären und Steinmarder zum Beispiel sieht man dann nur selten.“ Auch die Waschbären mieden in den vergangenen Wochen das Tageslicht, hatten sich zuvor Winterspeck angefressen. Kaninchen und Meerschweinchen blieben ebenfalls meist in ihren Ställen – obwohl ihnen die Türen nach draußen offen standen. „Und selbst die Erdmännchen kamen bei Schnee nur ganz selten mal heraus.“ Nun tut sich was in den Gehegen. Nach und nach zieht es die Tiere wieder nach draußen. Darauf reagiert Gössel: Wenn Ende März auf Sommerzeit umgestellt wird, hat auch der Wildpark zwischen Altenberg und Geising wieder länger offen. Das Ende verschiebt sich von 16 auf 18 Uhr. Schließlich gibt es nun auch viel Nachwuchs zu bestaunen: „Das Kängurujunge guckt schon ab und zu aus dem Beutel.“

Gibt es Frühlingsgefühle wirklich? In der Tat macht sich der Frühling im Hormonhaushalt bemerkbar, sagt Dr. Petra Ott, Endokrinologin an den Weißeritztal-Kliniken: „Im Frühjahr steigt die Lichtintensität. Dadurch werden vermehrt die Hormone Serotonin und Dopamin ausgeschüttet.“ Das wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden und die Stimmung aus. „Ob dadurch auch die Lust auf das andere Geschlecht steigt oder hier mehr die optischen Reize durch leichtere Kleidung eine Rolle spielen, ist noch nicht wissenschaftlich geklärt.“ In Sachen Kleidung allerdings sollte man sich jedenfalls nicht von der ersten Sonne verführen lassen, sagt Dr. Thomas Heidler, Allgemeinarzt im Medizinischen Versorgungszentrum in Dippoldiswalde. Auf der nicht vorgebräunten Haut führt die intensive Strahlung schnell zu Sonnenbränden, die das Immunsystem schwächen. Zu luftige Kleidung und gleichzeitiges Schwitzen führen im Frühling oft zu Bronchitis und Angina. Deshalb rät er: Lieber noch etwas dicker anziehen.

Schönheitskur für den Garten Kaum ist der Schnee weg, warten Garten und Balkon darauf, hübsch gemacht zu werden. Und tatsächlich: „Von Woche zu Woche kommen mehr Kunden“, sagt Mandy Hoyer von der Gartenbaumschule Kreiser in Kreischa. Groß ist die Nachfrage nach Klassikern wie Primeln, Hornveilchen, Märzenbecher und Tulpen. Auch Zierlauch, sogenanntes Allium, hält sich als Trend: „Mit seinen Blütenkugeln macht er richtig was her“, sagt die Gärtnermeisterin. Doch nicht nur die Optik zählt, sondern auch der Geschmack. „Obstgehölze sind stark nachgefragt“, sagt Mandy Hoyer. Ernteerfolge lassen sich dank Zwergbäumchen oder Spalierobst auch auf dem Balkon oder in kleineren Gärten feiern. „Bei getopften Waren kann man loslegen, sobald der Boden nicht mehr gefroren ist“, sagt Mandy Hoyer. Drinnen warten dagegen sollten noch die Kübelpflanzen wie Oleander. „Wegen der Frostgefahr sollten sie nicht vor Ende April raus.“