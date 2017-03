Frühlingshaftes Einkaufserlebnis Der Grünmarkt startet in die neue Saison, und neue Händler haben sich angesagt.

Am kommenden Samstag startet der Grünmarkt auf dem Kleinmarkt in Meißen. © Claudia Hübschmann

Noch ehe sich die ersten Blättchen ans Licht wagen, hält am kommenden Wochenende Grün Einzug in der Meißner Altstadt. Nach dem erfolgreichen Start 2016 richtet das Amt für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur auch in diesem Jahr wieder den Grünmarkt auf dem Kleinmarkt aus. Einheimische und Touristen können ab Samstag alle 14 Tage, von 9 bis 13 Uhr Nahrungs- und Genussmittel, Obst und Gemüse, Blumen und vieles mehr einkaufen. Regional und frisch lautet die Devise.

Der erste Grünmarkt in dieser Saison wird am kommenden Sonnabend durch Bürgermeister Markus Renner um 9.30 Uhr eröffnet. Neben alten Bekannten wie dem „Marktfahrrad“, „Omas rollendem Backofen“ oder dem Fischhandel „Hein Mück“ werden im Laufe der Saison auch neue Händler ihre Produkte anbieten. Das Weingut Tim Strasser verkauft Meißner Weine, „Bienes Hofladen“ aus Flöha bietet Öle und Ziegenprodukte an, am Stand der „Marmeladen Mädchen“ können die Besucher Marmeladen, Pestos und herzhafte Brotaufstriche mitnehmen, „Fannies Käseboutique“ lockt mit leckerem Schnittkäse aus Sachsen – und viele weitere regionale Köstlichkeiten warten auf ihre Verkostung.

Werden die Taschen zu schwer, lässt es sich mit einem Glas gutem Meißner Wein bestens in der Altstadtatmosphäre auf dem Kleinmarkt ausruhen und das quirlige Markttreiben genießen. Für die Stärkung nach dem Wochenendeinkauf sorgen frische Suppen und Eintöpfe aus einer Gulaschkanone. Und ein regelmäßiges Rahmenprogramm macht den Markttag zum Erlebnis für die ganze Familie. Neben Ausstellungen, Kochkursen, Lesungen, Vorträgen und Ernährungstipps für die Erwachsenen, warten auf die jüngsten Marktbesucher Bastelkurse, Straßenmalerei, eine Kuh-Hüpfburg oder Mitmachaktionen wie: „Was gehört zu einem gesunden Frühstück?“.

Hiesige Vereine, Firmen, Institutionen, Restaurants, Schülerklassen aber auch Privatpersonen haben die Möglichkeit, sich mit einem zum Grünmarkt passendem Rahmenprogramm zu präsentieren, Bewerbungen bei Christian Friedel, Telefon: 03521 467420, E-Mail: Christian.Friedel@stadt-meissen.de.

