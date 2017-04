Frühlingsfest wirbt für die Stadt Der verkaufsoffene Sonntag mit Eventcharakter brachte wieder Tausende in Kamenz auf die Beine. Das ist kein Zufall.

So muss es sein: Der schönste Tag der Woche blieb dem Frühlingsfest in Kamenz vorbehalten. Rechtzeitig vor dem verkaufsoffenen Sonntag hatten die Temperaturen angezogen – und Tausende in die Innenstadt sowie auf die Nord- und Auenstraße, wo ebenfalls Geschäfte ihre Waren präsentierten. Natürlich auch hier mit ganz besonderen Schnäppchen untersetzt.

Hauptanziehungspunkt war auch diesmal das Areal um den Markt und das Rathaus. Insgesamt hatten sich fast 70 Händler und Gewerbetreibende der Aktion von City-Initiative und Citymanagement angeschlossen. Das recht restriktive Ladenschlussgesetz verlangt die Anbindung verkaufsoffener Geschäfte an ein Ereignis mit Magnetwirkung. Das Frühlingsfest hat diese Funktion erfüllt. Zum Beispiel mit der Eiermeile. Unterstützt vom Obi-Markt und der Bildungsgesellschaft Bao entstanden überdimensional große Eier, die von den Besuchern des Frühlingsfestes künstlerisch gestaltet wurden. Vor dem SZ-Treffpunkt entstand ein Zeitungsenten-Ei. Die vor allem jüngeren Zeitungsschnipsel-Kleber hatten viel Spaß dabei. Und wer erschöpft war von der Schererei, dem boten das Leser-Café und die Treffpunkt-Angebote willkommene Abwechslung. Und bei Pelzhändler Jörg Bäuerle wurde ein „Fell-Ei“ gestaltet. Der Stadtrat war zuletzt mit Kritik an den vielen Einkaufssonntagen in der Stadt aufgefallen, aber beim Frühlingsfest spielte er eine Hauptrolle. „Ich bin nur dagegen, dass von September bis Dezember in jedem Monat ein Event stattfindet. Wir sind doch nicht für die Bespaßung da.“ Der Stadtrat hatte zunächst nur zwei verkaufsoffene Sonntage für 2017 beschlossen, auch, weil es noch Einwände der Gewerkschaft Verdi gibt.

Für Optiker Thomas Koch war das am Sonntag kein Thema. Der Vereinsvorsitzende der City-Initiative war rundum zufrieden. „Ich bin den ganzen Nachmittag nicht aus dem Geschäft gekommen.“ Das Konzept mit dem Frühlingsfest sei voll aufgegangen. Und selbst, wenn man dem Argument folgen würde, dass der verkaufsoffene Sonntag nur das Geschäft der nächsten Woche vorausnehme, müsse man eines sehen: „Die Stadt wirbt auf diese Weise für sich. Wie sollte sie es sonst tun?“ Dies hatte Roland Dantz aus einer Begegnung direkt mitgenommen. „Ich kam mit einem Besucher ins Gespräch, der aus Südtirol stammt und mit dem VVO-Verbundticket nach Kamenz kam.“ Er habe gestaunt, was für eine schöne Stadt Kamenz sei. Und wie belebt. Und was bedeutet das? Nun, ruhig so viel wie möglich davon ...

