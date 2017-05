Frühlingsfest mit Pinguinbaby

Das bislang noch namenlose Pinguinbaby, das Tierpflegerin Cornelia Jungmichel hier hält, ist sicher der Star beim Muttertags- und Frühlingsfest am Sonntag im Zittauer Tierpark. Ab 14.30 Uhr lädt der Tierpark zu Musik, Spaß und Spiel ein. Das bunte Programm hält nicht nur für die Muttis, die ja an diesem Tag ihren Ehrentag haben, sondern für alle großen und kleinen Tierparkbesucher etwas bereit. So sorgt der Bunte-Welt-Chor aus Bautzen mit Frühlingsliedern aus aller Welt für den stimmungsvollen, musikalischen Rahmen. Es gibt eine Greifvogel-Schau und Manja von Kubschütz erzählt wundervolle Geschichten über die geheimnisvollen Jäger der Nacht – die Eulen. Pony- und Kamelreiten steht wieder auf dem Programm, und natürlich wird auch wieder gebastelt und geschminkt.Foto: Bernd Gärtner

