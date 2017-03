Frühlingsfest in Schwosdorf Der Pro Wal- und Wüsteberg- verein lädt am Sonntag in die Pilgerherberge ein. Tierfreunde können Insektenhotels bauen.

Am Wal- und Wüsteberghaus wird wieder gefeiert. © Matthias Schumann

Der Verein Pro Wal und Wüsteberg will am Sonntag die neue Jahreszeit mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen einleiten. Fleischkäsebrötchen und Verschiedenes vom Grill werden ebenfalls für die im Angebot sein, die es lieber herzhaft mögen. Der Verein feiert schon sein neuntes Frühlingsfest in der Pilgerherberge Wal- und Wüsteberghaus im Schönteichener Ortsteil Schwosdorf. 14 Uhr geht es los.

Es stehen selbstgetöpferte und selbstgenähte Produkte zum Verkauf und es werden auch verschiedene Frühlingsblüher angeboten. „Weil der Frühling nun auch wieder viele nützliche Insekten in unsere Gärten lockt, können große und kleine Tierfreunde an diesem Nachmittag ihr eigenes Insektenhotel bauen“, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Das Wal- und Wüsteberghaus befindet sich auf der Landstraße 28 in Schwosdorf. Der Verein lädt herzlich alle zu dem Fest ein. (SZ)

