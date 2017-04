Frühlingserwachen mit tausenden bunten Eiern Das Sorbische Kulturzentrum Schleife erwies sich erneut als Besuchermagnet – auch für Weitgereiste. In der Bildergalerie gibt es Fotos zu sehen.

Das Interesse an den kunstvoll verzierten Eiern war am Wochenende in Schleife wieder riesengroß. © Jost Schmidtchen

Das sonnige Frühlingswetter lockte am Wochenende auch den letzten Winterschläfer heraus. Der Jubiläums-Ostereiermarkt im Sorbischen Kulturzentrum Schleife erwies sich für viele Ausflügler als der richtige Anziehungspunkt. Schon vor der offiziellen Eröffnung am Sonnabend drängten sich die Besucher vor den Tischen der Ostereiermaler. Mehr als 30 waren aus der ganzen Lausitz zwischen Bautzen und dem Spreewald gekommen, um ihre Kunst des Ostereierverzierens zu zeigen. Zu ihnen gehörten auch ehemalige Lausitzer wie Carola Stauber und Jürgen Bens aus Berlin sowie Lothar Balting aus Thüringen. Der alten Heimat halten sie so die Treue.

Im Mittelpunkt standen natürlich die traditionellen sorbischen Muster auf den bunten Eiern, aber auch Naturmotive und viele andere Kreationen konnten bewundert werden. Mit Rainer Grosa aus Spreewitz, Kurt Pluta aus Weißwasser und Hubert Bartsch aus Rietschen präsentierten sich die Meister der Kratztechnik, mit dabei auch weitere gekrönte Preisträger vom jährlich ausgelobten „Wettbewerb um das schönste sorbische Osterei“ des Förderkreises für sorbische Volkskultur. Zu ihnen gehört Beatris Sachse aus Mücka.

20 Jahre Sorbischer Ostereiermarkt – das war auch Anlass für einen Rückblick. Sechs Ostereier-Verziererinnen waren zum 20. Mal dabei: Kerstin Hanusch und Petra Nakoinz aus Schleife, Marianne Pötschke aus Brösa, Johanna Kretschmar aus Boxberg, Anita Boche aus Drößig und Dagmar Roßbach aus Cottbus. Aber auch weitere Jubilare konnten begrüßt werden: Bettina Merkel aus Reichenbach (Vogtland) mit ihrer beliebten Plauener Spitze, Kathrin Müller aus Senftenberg mit ihrem Kinderbuchdruck und der Stickzirkel Schleife. Und natürlich auch die anderen Schleifer Vereine. Sie alle sind von Anbeginn dabei.

Sylvia Panoscha, die Leiterin des Sorbischen Kulturzentrums, würdigte die treuen Teilnehmer – und „vergaß“ nur eine zu nennen: sich selbst. Dabei leitet sie nicht nur seit 20 Jahren die Einrichtung in Schleife, sondern organisierte mit ihrem Team auch alle 20 Ostereiermärkte. Selbst ist sie seit ihrer Kindheit bei zahlreichen Ostermärkten in der Lausitz präsent.

Das Interesse der Besucher bei den Ostereiermalern in Schleife war auch bei der 20. Auflage riesengroß. Auf alle Fragen gab es Antworten: Mit welchen Techniken werden die Eier verziert, wie kommen die Farben drauf, was bedeuten die sorbischen Symbole, haben die Tiere auf den Eiern eine Bedeutung und, und, und ...

Österlich und frühlingshaft war auch das Eröffnungsprogramm der Jüngsten aus der Witaj-Kita „Milenka“ Rohne. Die Kinder erhielten für ihre Lieder und Tänze viel Beifall. Für die jüngsten Besucher gab es eine besondere Überraschung.

Obwohl Schleife derzeit zum Vogelgrippe-Sperrbezirk gehört, erteilte das Landratsamt Görlitz am Vorabend des Sorbischen Ostereiermarktes eine Ausnahmegenehmigung für das Aufstellen des Brutapparates vom Rassegeflügelzüchterverein Schleife und so konnten wie in den Jahren zuvor die Kinder auch am Wochenende wieder zuschauen, wie die Küken aus den Eiern schlüpften.

Auf dem Hof des Sorbischen Kulturzentums fühlten sich die Besucher im Sonnenschein bei Bierchen, Würsten, frisch geräucherten Forellen, Softeis, Kuchen und Brot aus dem Holzbackofen sichtlich wohl. Das Markttreiben bot alles, was zu Ostern gehört. Mehr als 50 Händler und Gewerbetreibende boten ihre Waren feil. Dazu gab es musikalische Unterhaltung vom Feinsten.

Fazit: So schön wie am Wochenende in Schleife war das österliche Frühlingserwachen schon lange nicht mehr.

zur Startseite