Frühlingserwachen in Seifersdorf Für den 7. Mai wird zu Führungen durch Park und Schloss eingeladen.

Schloss Seifersdorf. © Willem gr. Darrelmann

Im Schlosspark in Seifersdorf erwacht die Natur. Das nimmt der Förderverein Seifersdorfer Schloss traditionsgemäß zum Anlass, zu einem Fest unter dem Titel „Der Park erwacht“ einzuladen. Am Sonntag, dem 7. Mai, ist es wieder so weit. Von 14 bis 17 Uhr erwarten die Vereinsvorsitzende Ulrike Hantsche und ihre Mitstreiter die Gäste. Angeboten werden unter anderem Führungen durch den Park und das Schloss. Vor allem ist aber für die Kleinsten gesorgt. Für sie wird eine Kindereisenbahn aufgebaut. Außerdem hat die Kaffeestube geöffnet und am Grillstand werden die Mitglieder des Fördervereins leckere Steaks und Bratwürste brutzeln.

Der Verein Seifersdorfer Schloss hat insgesamt 45 Mitglieder. Über das Jahr richtet er neben dem Frühlingsfest zahlreiche Veranstaltungen vom Kinoabend bis zum Adventsmarkt aus. (SZ)

