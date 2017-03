Frühlingserwachen in Großenhain 600 Pflanzen werden für eine Blumenuhr vor der Marienkirche gebraucht. Auch im Zabeltitzer Barockpark wird fleißig gepflanzt.

zurück Bild 1 von 3 weiter Elke Kaspar vom Stadtbauhof pflanzt Hornveilchen an der Blumenuhr, daneben Uhrmachermeister Falk Majok-Bökelmann beim Einstellen der Blumenuhr. © Klaus-Dieter Brühl Elke Kaspar vom Stadtbauhof pflanzt Hornveilchen an der Blumenuhr, daneben Uhrmachermeister Falk Majok-Bökelmann beim Einstellen der Blumenuhr.

Buschwindröschen im Zabeltitzer Park.

Krokusse an der Stadtmauer in Großenhain gegenüber vom Siemens-Gymnasium.

Mit Hornveilchen und Tausendschönchen (Bellis) wurde Freitag die Großenhainer Blumenuhr vor der Marienkirche bepflanzt. Insgesamt 600 Pflanzen hatte Elke Kaspar gemeinsam mit ihren Kolleginnen vom Großenhainer Stadtbauhof in den Boden zu bringen. Für das Anbringen der Zeiger und die Wiederinbetriebnahme der Uhr sorgte indes Uhrmachermeister Falk Majok-Bökelmann.

Aber auch im Ortsteil Zabeltitz hat der Frühling Einzug gehalten. Dort haben die Bauhof-Mitarbeiter die Blumenbeete im so genannten Parterre des Barockparks bepflanzt. Und zwar nach historischem Vorbild mit Stiefmütterchen, Tulpen, Goldlack, Vergissmeinnicht und Goldlack. Aber auch die Natur selbst sorgt für frühlingshafte Blütenpracht, im Zabeltitzer Park vor allem durch die Buschwindröschen. An der Stadtmauer in Großenhain sind es dagegen vor allem die Krokusse, die mit ihren Blüten bunte Farben aufs frische Grün zaubern. (K.-D. Brühl)

