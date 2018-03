Frühlingserwachen im Schnee In Zinnwald liegt der Schnee derzeit 13 Zentimeter hoch. Das reicht gerade so für Skilangläufer.

Die Kirche in Zinnwald-Georgenfeld zeichnet sich in der weißen Winterlandschaft des Erzgebirges ab. © dpa

Osterzgebirge. Zum meteorologischen Frühlingsanfang am 1. März hat der Wetterverein Zinnwald-Georgenfeld eine kühle Botschaft: Minus 16 Grad Celsius zeigte am Donnerstag das Thermometer, ein Grad weniger als tags zuvor. An der Schneedecke tut sich allerdings seit Tagen nichts. In Zinnwald liegt der Schnee 13 Zentimeter hoch. Das Tourist-Info-Büro Altenberg spricht von durchschnittlich zehn Zentimetern in der Urlaubsregion. Das reicht gerade so für Skilangläufer auf den Loipen Kahleberg und Scharspitze. Dafür ist dank Kunstschnee an den Skiliften Betrieb. Geöffnet sind die Schlepplifte in Altenberg und Geising sowie der Zauberteppich in Altenberg. (SZ/ks)

