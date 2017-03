Frühling kommt zum Kurzbesuch

Ohne Jacke geht’s noch nicht. Trotzdem haben Radfahrer und Spaziergänger am Montag die Sonnenstrahlen auf dem Elberadweg genossen. In den nächsten Tagen wird es deutlich milder. Azorenhoch „Kathrin“ bringt den Frühling nach Dresden. Vor allem am Mittwoch gibt es viel Sonnenschein.

Am Freitag erwarten die Meteorologen mindestens 13 Grad. Lange schön bleibt es aber nicht. Schon am Wochenende soll es wieder kühler, regnerischer und windiger werden. Nach Nachtfrösten sieht es dagegen erst einmal nicht aus.

›› Die Wetteraussichten für Sachsen

