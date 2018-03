Frühling klopft im Erlichthof an Trotz kalter Temperaturen und gefrorener Bäche vor dem Gebäude wurde am Wochenende in Rietschen mit einer Frühlingsausstellung die Saison eröffnet. In der Bildergalerie sind die Fotos zu sehen.

Claus Weber stellt ein Gesteck während der Floristenausstellung in der Theaterscheune. © Rolf Ullmann

Rietschen. Zu einer Saisoneröffnung mit Frühlingsausstellung in der Theaterscheune hat der Erlichthof Rietschen am Wochenende eingeladen. Die Gäste besichtigten dort das Ferienhaus Hammerstadt und feierten mit dem Ehepaar Fichtner in der Caféstube des Forsthauses. Zudem gab es Blumen und Osterdekoration des Unternehmens Blumen Weber aus Chemnitz zu bestaunen.

In der Bildergalerie sind die Fotos zu sehen. (szo/mrc)

zur Startseite