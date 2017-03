Frühling am Volkshaus

Elsbeth Koden mit ihren Stiefmütterchen © Joachim Rehle

Das Volkshaus in Weißwasser soll perspektivisch wieder in altem Glanz erstrahlen. Der Anfang soll am Sonnabend mit einer Aufräumaktion im dazugehörigen Park gemacht werden. Dafür hat Elsbeth Koden bereits am Freitag die ersten Stiefmütterchen beigesteuert.

Bis zum Mittag geht es dann in erster Linie darum, das Areal von Müll, Laub und Unkraut zu befreien. Seit Donnerstaghängt am Balkon über dem Eingang auch ein Plakat, das die Aufmerksamkeit der Weißwasseraner auf das Gebäude in ihrem Stadtzentrum lenken soll. (SZ/bb)

zur Startseite