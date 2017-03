Frühjahrsputz zum Nieskyer Jubiläum Im Stadtrat Niesky wird ein gemeinsamer Arbeitseinsatz vorgeschlagen. Die Stadt prüft.

Wer ein Fest gibt, der putzt sich vorher heraus. Von diesem Gedanken getragen, schlug Stadtrat Peter Silbe am Montag vor, die Nieskyer zu einem Arbeitseinsatz aufzurufen. Man könne auch Subbotnik dazu sagen, meinte der FDP-Stadtrat, denn es geht darum, in Gemeinschaft etwas für das Aussehen der Stadt in ihrem 275. Jubiläumsjahr zu tun. Besonders jetzt, wo hoffentlich kein neuer Schnee mehr fallen wird, sind die Reste des Winters allerorts sichtbar. Vom Streugut, das noch zusammengekehrt werden muss, bis hin zu Abfall und Müll, der sich angesammelt hat.

Peter Silbe nannte als Beispiel Nieskys Partnerstadt Holzgerlingen, in der jedes Jahr die Bürger zu einem Arbeitseinsatz aufgerufen werden. Dort erfolgt der Frühjahrsputz konzentriert auf bestimmte Stadtteile und Anlagen bezogen.

Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann ist überzeugt, dass „es einen Versuch wert wäre“ und der April würde sich als Termin anbieten. Als Problem sieht sie die Betreuung des Arbeitseinsatzes durch Mitarbeiter der Stadt und dass der zusammengekehrte Dreck schnell zu entsorgen sei. Hierzu fehlen der Stadt die Kapazitäten. Alternativ könnten auch die Wohnungsunternehmen mit einbezogen werden. (SZ/sg)

