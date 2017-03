Frühjahrsputz in Stadt und Land Die Interessengemeinschaft „Wir für ein schönes Hartha“ will die Stadt schicker machen. Dazu sind alle Bürger aufgerufen.

Viele Leute haben sich den 8. April schon rot im Kalender angestrichen. Dann ist Frühjahrsputz in der Stadt angesagt. Dazu will die Interessengemeinschaft „Wir für ein schönes Hartha“ vom Heimatverein mobilisieren. Es geht darum, die Stadt mit ihren Ortsteilen attraktiver und sauberer zu machen.

„Die Bürger sollen nicht nur vor ihren Grundstücken Ordnung schaffen. Auch öffentliche Plätze benötigen eine Schönheitskur im Frühling“, so die Vorsitzende der IG Sylvia Reichert-Penzel. Sie wird am kommenden Wochenende einen Stadtrundgang unternehmen und die Ecken ausfindig machen, die einen Frühjahrsputz besonders nötig haben. Ein Schwerpunkt der Interessengemeinschaft wird der Stadtpark sein. „Wir sind auch im Gespräch mit Vereinen, die bereit sind, konkrete Aufgaben zu übernehmen“, sagte Sylvia Reichert-Penzel. So will zum Beispiel der Verein „Jugend aktiv Harthe“ die Spielplätze in Hartha Nord und im Innenhof an der Karl-Marx-Straße übernehmen.

Gespräche gab es unter anderem mit Leichtathleten, dem Feuerwehrverein, der Oberschule, der Kirche und dem Gewerbeverein. „Die Leute sind sehr offen, wenn sie auf den Arbeitseinsatz angesprochen werden. Die Interessengemeinschaft bietet für alle engagierten Harthaer eine Plattform“, sagte Sylvia Reichert-Penzel. Sie habe das Gefühl, dass sich in Hartha etwas tut und sich die Leute, die Ideen haben, immer mehr vernetzen. Und das sei gut so, sagte die Vorsitzende der Interessengemeinschaft.

Wann konkret wo angepackt wird, soll noch aufgelistet und bekannt gegeben werden. „Der Arbeitseinsatz wird eine Aktion für die ganze Stadt“, sagte Sylvia Reichert-Penzel. Alles sei mit dem Bauamt und dem Bauhof abgestimmt. (DA/je)

Frühjahrsputz am Sonnabend, 8. April.

