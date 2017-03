Frühjahrsputz in Neugersdorf Die Stadtverwaltung möchte eine Tradition fortführen.

Besen und Rächen liegen in einer Schubkarre. © dpa

Der Frühjahrsputz in Neugersdorf hat Tradition. Immer kurz vor Ostern haben viele Einwohner draußen gefegt, geputzt und aufgeräumt. Unterstützung kam dabei von den Stadtwerken Oberland. Die Stadtverwaltung möchte diese Tradition fortführen und bittet die Bürger in Neugersdorf, zuzupacken und die unschönen Reste, die der Schnee lange Zeit verborgen hat, zu beseitigen.

Die beim Frühjahrsputz entstehenden Kehricht- und Müllhaufen werden von Mitarbeitern der Stadtwerke entsorgt. Im Stadtbereich östlich der Hauptstraße in Neugersdorf erfolgt das zwischen dem 27. und 31. März. Die Abfallhaufen westlich der Hauptstraße werden zwischen 3. und 7. April abgeholt. Die Stadtverwaltung bittet darum, pro Grundstück nur einen Haufen aufzuschichten, damit die Stadtwerker den Unrat zügig einsammeln können. Der Abfall sollte nicht in der Nähe von Regenwassereinläufen gesammelt werden. Falls es regnet, könnte der Unrat sonst in den Ablauf gelangen und ihn verstopfen.(SZ)

