Frühjahrsputz in Freital mit geringer Resonanz In Dippoldiswalde und Freital packten am Wochenende einige Bürger mit an, um ihre Städte schöner zu machen.

Mirko Richter (links) und Jarno Lorenz beräumen mit vielen anderen den Rabenauer Grund von Müll. © Karl-Ludwig Oberthür

Mehrere starke Hände greifen zu. Sie bringen den schweren Stein, der am Seil eines Krans hängt, in die richtige Position. Peggy Sturm lässt ein paar kleinere Steine in die Grube fallen. Dann wird Erde ins Loch geschaufelt. Der Stein steht fest. Wieder ist ein Teil geschafft. Es wird aber noch ein paar Stunden dauern, bis das neue Hochbeet fertig ist, das gegenüber dem Dippoldiswalder Museum entsteht. Peggy Sturm, die als Zahnärztin am Freiberger Platz arbeitet, hatte die Idee dazu. Sie engagiert sich für eine attraktive Unterstadt.

In diesem Jahr sollte mit Unterstützung von Sponsoren ein Hochbeet gebaut und die Umgestaltung des Freiberger Platzes fortgesetzt werden. Da solche Arbeiten nur mit dem Segen des Rathauses realisiert werden können, stellte Frau Sturm ihre Pläne dem Ortschaftsrat und der Stadt vor. Von beiden Seiten wurde Unterstützung zugesichert. Die Stadt stellte Granitsteine bereit, und der Ortschaftsrat appellierte an die Bürger, sich an den Arbeiten zu beteiligen. 25 große und kleine Dippser folgten dem Aufruf am Sonnabend. 15 halfen beim Bau des Hochbeets mit und zehn beim Setzen einer Absperrung am Freiberger Platz.

Doch nicht nur in Dipps engagierten sich Bürger für ihre Stadt. Auch in Freital waren am Sonnabendvormittag einige unterwegs. Nach 2009 rief die Stadt erstmals wieder zu einem Frühjahrsputz auf. Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) ging mit gutem Beispiel voran. Mit einigen seiner Mitarbeiter sammelt er in Potschappel Müll ein. Innerhalb einer Stunde waren zwei Säcke und eine Bananenkiste voll. Es sei erstaunlich, was die Leute achtlos wegwerfen, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel, der ebenfalls mit dabei war. Mit seinen Kollegen sammelte er Zigarettenschachteln, Flaschen, Papiertaschentücher und alte Kaffeebecher auf. Rumberg zeigte sich erstaunt über die Menge. Unbekannt sei ihm das Thema Straßenmüll nicht. Immer wieder bekomme er Briefe, in denen sich Bürger über Dreckecken beschweren, sagt er. In der Kritik stehen öffentliche Plätze, herrenlose Grundstücke und Spielplätze, auf denen sich nachts Jugendliche treffen.

Insgesamt habe sich das Bild der Stadt aber zum Besseren gewendet, findet Jörg Vogel, der mit seinen Kumpels vom Hainsberger Faschingsverein in Hainsberg und im Rabenauer Grund den Dreckecken den Kampf ansagte. Im Vergleich zu 2009 sei die Ausbeute geringer, sagt der Hainsberger. Offenbar reagiere die Stadt nun schneller als früher auf Kritik. Trotzdem haben seine 15 Mitstreiter – darunter auch zwei Stadträte – ein paar Säcke Müll zusammengesammelt. Kleiner Wermutstropfen in Freital: Dem Aufruf des Oberbürgermeisters waren vergleichsweise wenige gefolgt, in einigen Stadtteilen offenbar gar keiner. „Der Termin war nicht günstig“, sagt Vogel. Das Wetter war zu wechselhaft und außerdem waren einige bei Jugendweihefeiern.

Das Rathaus wird die Aktion nun auswerten und Schlüsse ziehen, was im kommenden Jahr besser gemacht werden könne. Rumberg dankte indes allen Helfern und Firmen, die sich beteiligten.

