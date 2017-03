Frühjahrsputz in der Stadt Die Verwaltung ruft die Bürger auf, mit anzupacken, um Dreckecken zu beseitigen.

Damit die Frühlingsstimmung in Meißen nicht durch Müll- und Unrat auf den Elbwiesen, am Triebischufer und im Stadtgebiet getrübt wird, startet die Stadt gemeinsam mit engagierten Bürgern wieder die Aktion „Meißen putzt sich raus“. „Wer mithelfen und so seine Stadt ein bisschen schöner machen will, der kommt einfach am Samstag, dem 1. April zu einem der folgenden Treffpunkte: 10 Uhr Markt, 10 Uhr Schiffsanleger am Elbkai und 10 Uhr Elbeparkplatz unterhalb der Beachbar“, erklärte Stadtsprecherin Katharina Reso.

Müllsäcke, Handschuhe und Putzzeug stellt der Bauhof zur Verfügung, sie dürfen aber auch gerne selbst mitgebracht werden. „Außerdem werden Teilnehmerbändchen ausgegeben, die ab 13 Uhr am Heinrichsplatz gegen einen Mittagsimbiss vorgelegt werden können. Unter allen Teilnehmern verlosen wir wieder zehn Meißner Geschenkgutscheine. Der Frühjahrsputz lebt vom Einsatz der Meißnerinnen und Meißner“, so Ordnungsamtsleiterin Corina Radloff. (SZ)

