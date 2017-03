Frühjahrsputz im Volkshauspark Weißwasser Das Gebäude in Weißwasser wird dieses Jahr 90. Nun will „Glühweindoktor“ Ralf Bartsch das Areal wiederbeleben.

Weißwassers Kämmerer und OB-Kandidat Rico Jung (links) und Konstantin Bille (rechts) unterstützen die Aktion von Ralf Bartsch (Mitte) am Volkshaus. Die ersten Blumen stehen ebenfalls bereit. © Joachim Rehle

Seit Jahren geben das leer stehende Volkshaus in Weißwasser und der dazugehörige Park kein schönes Bild mehr ab. Neunzig Jahre nach der Einweihung will Ralf Bartsch das nun ändern und das Areal wieder mit Leben erfüllen. Der Anfang soll am Sonnabend, dem 25. März, ab 9 Uhr, mit einem Arbeitseinsatz im Park gemacht werden. Dafür sucht der umtriebige Weißwasseraner aktuell Mitstreiter.

„Wir brauchen jede Hand und jeden guten Gedanken“, sagt er. Seit dieser Woche hängt am Gebäude deshalb ein Aushang mit einer Telefonnummer, unter der sich Helfer für die Aktion anmelden können. „Der Garten soll so werden, wie er es nach 90 Jahren verdient hat“, so Ralf Bartsch. Dazu soll dieser zunächst aufgeräumt werden. Das Aufstellen einer Sitzbank ist ebenfalls geplant. Perspektivisch wolle man sich auch für das Gebäude etwas überlegen. „Die Aktion soll keine Eintagsfliege sein“, kündigt Ralf Bartsch an. (SZ/bb)

