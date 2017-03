Frühjahrsputz am Fahrbahnrand Über 100 Straßenwärter sorgen im Landkreis für Sauberkeit im Straßengraben. Ihr Job ist hart – und gefährlich.

Leere Flaschen, alte Zigarettenschachteln – die beiden Straßenwärter Karsten Schöne (vorn) und Joachim Krebs haben beim Müllsammeln an der S 177 bei Radeberg alle Hände voll zu tun. Auf Schritt und Tritt stoßen sie auf Hinterlassenschaften, die Autofahrer zuvor achtlos aus dem Fenster geworfen haben. © Thorsten Eckert

Eine Kippenschachtel, ein Kaffeebecher – und gleich noch einmal eine Kippenschachtel. Mit ihren Müllgreifern schnappen sich Joachim Krebs und Karsten Schöne die Hinterlassenschaften. Im Handumdrehen verschwinden die Schachteln und Becher in den großen blauen Plastesäcken, die beide neben sich hertragen. Jeder Handgriff sitzt – und wenn nicht, wird noch mal blitzschnell nachgefasst. Mit jedem Schritt ein bis zweimal die gleiche Bewegung.

Müll gilt bisweilen als Spiegelbild der Gesellschaft. Ein Komposthaufen aus dem Mittelalter löst bei Archäologen stets Begeisterungsstürme aus. Bei Joachim Krebs und Karsten Schöne hält sich die Euphorie über die Hinterlassenschaften der modernen Wegwerfgesellschaft indes in Grenzen. Gerade jetzt nach den kalten Monaten mit Schnee und Eis. „Da ist wieder einiges liegengeblieben“, sagt Karsten Schöne und schnappt wie zum Beweis mit dem Greifer schon nach dem nächsten Kaffeebecher.

Die Straßenwärter sind an diesem Montagnachmittag auf der S 177 bei Radeberg unterwegs. Die Stadtumfahrung hat eher den Charakter einer Autobahn. Die Mitarbeiter der kreiseigenen Straßenmeisterei in Wachau sind gegenwärtig wieder wie die meisten ihrer 130 Kollegen im Landkreis verstärkt mit den Greifern im Einsatz. Frühjahrsputz im Straßengraben, lässt sich das auch nennen. Rund einen Kilometer haben sich die beiden vorgenommen. Drei prall gefüllte Säcke Müll werden nach gut eineinhalb Stunden zusammenkommen.

Die S 177 zwischen Radeberg und Rossendorf gehört zu den vermülltesten Straßenabschnitten im südwestlichen Teil des Landkreises, wo Joachim Krebs, Karsten Schöne und ihre Kollegen von Wachau aus im Dreieck zwischen Königsbrück, Ottendorf-Okrilla und Arnsdorf reichlich 270 Kilometer Straßen betreuen. Im gesamten Landkreis gilt die Formel: Je mehr Autos, desto mehr Müll am Straßenrand. Darüber hinaus sammelt sich der Abfall auch in den Straßengräben im Umfeld von Fast-Food-Ketten, an Pendlerparkplätzen oder Autobahnzubringen, wie Gernot Schweitzer, Sprecher der Kreisverwaltung erklärt.

Sparbücher und volle Portemonnaies

Joachim Krebs ist inzwischen bereits mehr als 40 Jahre auf den Straßen in der Region unterwegs. Nach dem Mauerfall, so sagt er, war es mit dem Müll besonders schlimm. „Da flog ja alles raus, was nicht mehr gebraucht wurde“, sagt der Straßenwärter. Und statt die alten Möbel im Sperrmüll zu entsorgen, landete der Unrat – warum auch immer – teils in den Straßengräben. Entdeckungen dieser Art machen die beiden sogar heute noch. Meistens sind es aber eben die schon erwähnten Kippenschachteln, Kaffeebecher – aber auch Tüten und Schachteln von Fast-Food-Verpackungen, Plastebeutel und zahlreiche Bierflaschen, die einige Insassen offenkundig achtlos aus den Fahrzeugen pfeffern.

Rund 100 Tonnen Müll pro Jahr zurück 1 von 6 weiter Um insgesamt 1650Kilometer Straße kümmern sich die Mitarbeiter der Straßenmeistereien im Landkreis Bautzen. Zu dem umfangreichen Netz gehören neben den Kreisstraßen (801 Kilometer) auch die Bundes- (256 Kilometer) und Staatsstraßen (593 Kilometer). Sechs Straßenmeistereien gibt es im Gebiet des Landkreises. Sie befinden sich in Wachau, Bautzen, Bischofswerda, Hoyerswerda, Kamenz und Nostitz. 130 Mitarbeiter sind im Einsatz, um auf und an den Straßen für Sauberkeit und Sicherheit zu sorgen. Zehn bis 20 Tonnen Müll sammeln die Mitarbeiter pro Straßenmeisterei und Jahr an den Straßen ein – von der Zigarettenschachtel bis zum Kühlschrank. Die Tendenz ist laut Kreisverwaltung steigend. Zu den Aufgaben gehört keineswegs nur das Einsammeln von Müll. Die Straßenwärter stopfen Schlaglöcher, wechseln verbeulte Schilder und richten Leitpfosten. Das Mähen der Straßenränder und auch der Winterdienst stehen für die Mitarbeiter ebenso mit auf dem Programm. Unterwegs sind die Straßenwärter regelmäßig von den frühen Morgenstunden bis zum Nachmittag. Im Winter gibt es ein Zwei-Schicht-System. Damit die Straßen befahrbar bleiben, rücken die ersten Mitarbeiter früh ab 3 Uhr an.

Viel Gedanken darüber, was Joachim Krebs und Karsten Schöne da tagtäglich an den Straßen einsammeln, machen sich die beiden nicht. Kurz müssen beide schmunzeln, als sie zwischen dem ganzen Verpackungsmüll ein eher ordinäres Männermagazin zu packen kriegen. Das Bild der barbusigen Frau auf dem Cover glitzert noch mal kurz in der Frühlingssonne, bevor das Heft mit im dunklen Sack verschwindet.

Das Magazin bleibt bei diesem Einsatz die wohl größte Kuriosität – wenngleich Joachim Krebs und Karsten Schöne über ihre im Lauf der Jahre gemachten Funde Geschichten erzählen können. Von einer Geldkassette voller Sparbücher beispielsweise oder Portemonnaies voller Geld. Die landeten natürlich nicht im Müllsack und schon gar nicht in der eigenen Gesäßtasche. „Oft lässt sich einfach herausfinden, wem die Geldbörsen gehören. Mitunter haben wir sie nach der Schicht gleich zu den Besitzern geschafft“, sagt Karsten Schöne.

Tatsächlich zahlen sich manche Funde allerdings durchaus für die Straßenwärter aus. Viele Bierflaschen landen im Ganzen im weichen Gras. Fast einen ganzen Kasten bekommen die beiden Mitarbeiter des Kreises an diesem Tag zusammen. Acht Cent gibt es auf jede Flasche – da kommen für die Kaffeekasse ein paar Euro zusammen.

Das lukrativere Pfandgut wären Büchsen und Plastikflaschen. „Bis zur Einführung des Dosenpfands lagen die überall rum“, sagt Joachim Krebs. Inzwischen nicht mehr. Um die 25 Cent ist es den meisten Müllsündern offenbar doch zu schade. Das gibt beiden Straßenwärtern dann doch zu denken. „Die Sache wäre doch ganz einfach. 25 Cent Pfand auf die Verpackung der Fast-Food-Ketten oder den Kaffeebecher und das Müllproblem an den Straßen hätte sich erledigt“, ist Joachim Krebs überzeugt.

Das Unfallrisiko ist immer dabei

Tatsächlich ist der Job am Straßenrand aber nicht nur anstrengend, sondern auch nicht ungefährlich. Bevor die Straßenwärter mit Greifer und ihren Plastesäcken loslaufen, stellen sie um den betroffenen Abschnitt in beide Richtungen große Warnschilder auf. Wie sich auf der S 177 zeigt, kümmert das aber anscheinend die wenigsten. Bei jedem Laster, die mitunter nur eine Armlänge entfernt vorbeirauschen, müssen Joachim Krebs und Karsten Schöne ihre Plastiksäcke gut festhalten, weht ihnen zudem stets der Staub von der Fahrbahn ins Gesicht. „Wir sammeln den Müll oft im Regen, wenn andere Arbeiten an den Straßen nicht möglich sind. Da kriegt man stets die ganze Gischt ab“, sagt Joachim Krebs.

Mitunter nehmen die beiden die rollenden Gefahren neben sich schon gar nicht mehr richtig wahr. Umso wichtiger sei es, nicht gänzlich betriebsblind zu werden, stets auf das Umfeld zu achten, erklärt Karsten Schöne. Die Gefahr ist trotzdem allgegenwärtig. Erst im vergangenen Spätsommer krachte auf eben jener S 177 ein Mercedes in ein Fahrzeug der Straßenmeisterei. Die drei Kollegen von Joachim Krebs und Karsten Schöne überstanden den Unfall mit leichten Blessuren. Sie hatten während des Aufpralls im Fahrerhaus gesessen.

