Frühes Feuer am Kromlauer Weg

In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Weißwasser am Freitag in den Kromlauer Weg gerufen. Ein Heuballen brannte lichterloh. Nachdem die Flammen unter Kontrolle waren, bekämpfte Uwe Weise (vorn) mit einer Löschlanze den Glutherd im inneren des Ballens. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich wohl um Brandstiftung. Bereits am Abend zuvor brannte gegen 19.30 Uhr ein Stück Waldboden in Gablenz. Die Kameraden der Feuerwehren Bad Muskau, Gablenz, Kromlau, Krauschwitz-West und Weißwasser rückten aus und brachten den Brand

innerhalb einer Stunde unter Kontrolle. Der Regen des

Wochenendes wird die Brandgefahr auf Feldern und in

Wäldern deutlich verringern.

. Foto: Joachim Rehle

