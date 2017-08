Früherer Zittauer Theater-Intendant gestorben Rüdiger Götze ist 22 Jahre in Zittau tätig gewesen – kurze Zeit sogar als Chef des Schauspiels. Nun ist er mit 75 Jahren gestorben.

Rüdiger Götze ist insgesamt 22 Jahre am Zittauer Theater tätig gewesen. Hier hat er auch den Verein der Theaterfreunde gegründet.Foto: privat

Der frühere Zittauer Theater-Intendant Rüdiger Götze ist tot, wie die SZ erfahren hat. Götze war 1988, als sich das Zittauer Haus wieder von Görlitz abspaltete, zum Theaterchef ernannt worden. Drei Jahre später wurde er durch Manfred Haacke abgelöst. Götze arbeitete aber auch nach seiner Intendantenzeit als Schauspieler und Regisseur weiterhin am Zittauer Theater. 1997 wurde sein Vertrag durch den damals neuen Theaterchef Klaus Stephan nicht verlängert. Seitdem ist Rüdiger Götze als freischaffender Regisseur und Schauspieler tätig gewesen. Bis zuletzt hatte er aber eine enge Bindung zum hiesigen Theater.

Der 1942 in Erfurt geborene Theatermann, der aus einer Künstlerfamilie stammt, kam nach ersten Engagements in Greifswald und Berlin bereits Ende der 1960er Jahre das erste Mal nach Zittau. Er blieb allerdings nur ein Jahr. 1975 kehrt er an die Mandau zurück und blieb diesmal sieben Jahre.

Nach einem zweijährigen Engagement am Theater Magdeburg kommt er 1984 ein drittes Mal nach Zittau. Er ist zunächst Direktor des Zittauer Hauses, das seinerzeit noch mit Görlitz ein gemeinsames Theater bildete, und ab 1988 dann Intendant. Insgesamt 22 Jahre war Götze am Zittauer Theater tätig.

Auf der Bühne des Gerhart-Hauptmann-Theaters konnte ihn das Publikum unter anderem als Emanuel Striese in „Bürger Schnippel“ und als Heinrich Faust in „Urfaust“ erleben. Seit 1963 spielte Götze insgesamt etwa 250 Rollen und inszenierte mehr als 40 Stücke. Einige wenige Male stand er vor der Kamera – so für Rosa von Praunheims „Härte“. In dem Film, der auch bei der Berlinale 2015 lief, spielte er den Opa des Boxers Andreas Marquardt.

Im Spätsommer 1990 hob Götze als damaliger Intendant den Verein „Freunde des Zittauer Theaters“ mit aus der Taufe und gehörte dessen erstem Vorstand an. Der Förderverein ernannte ihn anlässlich seines 25-jährigen Bestehens im November 2015 zum Ehrenmitglied. Die Ehrung hatte er bei der Festveranstaltung im Theaterfoyer persönlich entgegengenommen und zudem eine sehr launige Festrede gehalten. Es war das letzte Mal, dass ihn die Zittauer Theaterfreunde erleben konnten.

Rüdiger Götze, der 75 Jahre alt geworden ist, soll nach Angaben seiner Familie in Zittau neben seiner verstorbenen Ehefrau beerdigt werden.

In den vergangenen Wochen haben Theater und der Theaterverein gleich um mehrere engagierte Mitstreiter getrauert. So sind Uwe Görlich, der ehemalige Chef der Theatergastronomie, sowie Dieter Trenkler, langjähriger Schauspieler des Theaterseniorenclubs, gestorben.

