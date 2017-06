Früherer Manufakturchef berät Luxusfirmen Ein knappes Jahr war von Christian Kurtzke nichts zu hören. Nun meldet er sich zurück. Zunächst als Selbstständiger.

Wollte Sachsens ältestes Staatsunternehmen komplett umbauen, wurde aber gestoppt: Ex-Meissen-Chef Christian Kurtzke im September 2014 bei einer Vernissage in der Gläsernen Manufaktur. Jetzt hat er sich als Berater in Stuttgart selbstständig gemacht.

Der Schreibtisch zeigt sich weitgehend leer. Lediglich Planer, Stift, Brille und eine Tasse Espresso sind auf der Lederunterlage angeordnet. Mit diesem Bild bietet Manager Christian Kurtzke seit Kurzem seine Dienste als Consultant im Internet an.

Der Auftritt beendet eine fast einjährige Periode der weitgehenden Abstinenz von öffentlichen Auftritten des in den vorangegangenen Jahren medial stark präsenten 52-Jährigen. Im Sommer letzten Jahres hatte Porsche-Design in Ludwigsburg überraschend bekannt gegeben, dass der Geschäftsführer nach einem Jahr und vier Monaten aus der Firma ausscheide.

Zuvor führte Kurtzke rund sechseinhalb Jahre die Staatliche Porzellan-Manufaktur. Zusammen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Kurt Biedenkopf (CDU) wollte er Meissen zu einem Großanbieter für Luxusgegenstände aller Art machen. Als klar wurde, dass dies nur mit Zuschüssen in Höhe von vielen Millionen Euro zu finanzieren sein würde, stoppte der Freistaat die Expansion. Das hauptsächlich durch die Abwicklung der Ausbaupläne verursachte Minus der letzten zwei bilanzierten Jahre summiert sich auf über 30 Millionen Euro.

Als Berater bleibt Christian Kurtzke der Luxus-Branche treu. Auf seiner Web-Präsenz wirbt er für sich als Sparringspartner von Unternehmen. Auf SZ-Nachfrage teilt Kurtzke mit, es handele sich nicht um eine nachhaltige Entscheidung für die Selbstständigkeit. Er habe bereits für einen Chefposten zugesagt, dessen Besetzung erst für später geplant sei. Für die Zwischenzeit gebe es spannende Beratungsaufgaben.

60 Jobs weniger in Meißen

Ihren Sitz hat Christian Kurtzke Consultancy laut Impressum auf der König-Karl-Straße 44 im Stuttgarter Stadtteil Cannstatt-Mitte. Das Erdgeschoss des schmucklosen Gebäudes wird von der Bäckerei und Konditorei Sailer ausgefüllt. Traditionell stammen Deutschlands Luxus-Berater zumeist aus dem süddeutschen Raum. Die Nähe zu Italien spielt eine Rolle. München bildet das Zentrum. Hier ist die Meister & Associates GmbH von Marken-Expertin Sabine Meister ansässig. Von der bayerischen Landeshauptstadt aus berät Marken-Spezialist Alexander Biesalski.

Der Zeitpunkt für Kurtzkes Schritt in die Selbstständigkeit scheint günstig zu liegen. Der frühere Boss-Chef und aktuelle Geschäftsführer der italienischen Luxusmarke Bottega Veneta Claus-Dietrich Lahrs geht laut einem kürzlich vom Handelsblatt geführten Interview von einem erneuten Wachstumsjahr für die Luxusbranche aus. „Dabei werden sich die zurzeit erfolgreichen Marken weiterhin überdurchschnittlich gut entwickeln“, so Lahr in der Wirtschafts- und Finanzzeitung. Entscheidend für ein positives Abschneiden im Markt sei, dass die Unternehmen selbst den Vertrieb ihrer Produkte übernehmen, um auf diese Weise sowohl die Preise als auch die Präsentation der Waren zu bestimmen. Dazu komme die Kontrolle der Produktion mit dem Ziel, von Anfang bis Ende der Kette Qualität durchzusetzen. Als drittes Element gesellt sich Lahr zufolge die digitale Ebene hinzu, ohne die Kunden unter 40 Jahren oft nicht mehr erreicht würden.

Während der in Berlin aufgewachsene Kurtzke nicht länger persönlich und direkt führen, sondern seinen Klienten aus der ganzen Welt eher beratend zur Seite stehen möchte, bleibt die Porzellan-Manufaktur ein Sorgenkind für Sachsen. Ende März stellte das Unternehmen seine künftige Unternehmensstrategie vor. Im Kern möchte der Traditionsbetrieb mit neuen Porzellanprodukten vor allem auf unerschlossenen internationalen Märkten zu alter Stärke zurückfinden.

Eigenes Geld bleibt dabei knapp. Die Quote des sogenannten Eigenkapitals fiel innerhalb der letzten fünf Jahre, für welche Bilanzen vorliegen, von 92 Prozent auf 57 Prozent. Frische Mittel sollen erneut vom Freistaat kommen, obwohl der Staatsbetrieb bis Ende dieses Jahres bereits 17,3 Millionen Euro seiner insgesamt 22 Millionen Euro Schulden an das Land zurückzahlen muss.

Für 2020 werden erstmals wieder schwarze Zahlen angepeilt. Das bedeutet gleichzeitig einen Abbau von rund neun Prozent der 670 Mitarbeiter. Der Aufsichtsrat fordert, die Belegschaft hauptsächlich durch Altersabgänge und Altersteilzeit zu verkleinern.

